Leonardo, il conte è servito a teatro

Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.30, si terrà sul palco del teatro Kulturni dom (Via Brass, 20 – Gorizia) l’ultimo appuntamento del 29° festival teatrale internazionale “Castello di Gorizia”, e cioè la rappresentazione di Mauro Fontanini “Leonardo, il conte è servito”, a cura della compagnia “Terzo Teatro” di Gorizia.



Divertente commedia sul tramonto dell’Antica Contea e sull’ultimo conte di Gorizia. La storia è raccontata in chiave comica dai cuochi del castello, Franz che parla un italiano un po’ teutonico, Marička che si esprime in un italiano sgrammaticato con inflessioni slovene, la sguattera Catine che parla in friulano e da…Leonardo da Vinci.



Lo spettacolo è promosso dal Terzo teatro di Gorizia, nell’ambito della 29° Festival teatrale internazionale “Castello di Gorizia” in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Camera di commercio di Gorizia, la Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e il Comune di Gorizia.



Ingresso: interi € 12,00; over 65, abbonati Teatro Verdi € 10,00, under 25 € 8,00.



La prevendita dei biglietti è in corso presso la libreria LEG di Gorizia (Corso Verdi 67 – tel. 0481 33776).