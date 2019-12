Leonardo nelle mani del genio multimediale

Anche se vive a Los Angeles dal ’90 ed è cittadino americano “per capacità straordinarie”, il compositore, percussionista e artista multimediale udinese Andrea Centazzo non si dimentica della sua città, dove torna regolarmente a proporre alcuni dei suoi progetti, nuovi o ‘storici’. Autore di almeno 400 composizioni, creatore di un’etichetta discografica e con più di 200 album all’attivo, negli ultimi anni si è occupato delle… ‘stelle’ in senso lato, con progetti come Tides of gravity, Eternal Traveler, Einstein’s Cosmic Messengers, in cui la parte musicale - elettronica applicata alle percussioni – dialoga con quella visiva creando piccole sinfonie autonome. Bypassato il traguardo delle 70 primavere, il suo progetto per il 2019 è The seer: Visions of Leonardo, un percorso che conduce lo spettatore attraverso le multiple fasi della genialità di un artista/inventore visionario, unico nella storia dell’umanità.

Lo spettacolo multimediale arriva mercoledì 18 al Palamostre di Udine grazie a Css e amministrazione comunale, al termine dell’anno del cinquecentenario dalla morte di da Vinci, dopo essere già stato presentato con successo in Usa, Asia e dEuropa. Le multiple fasi del genio “veggente”, l’uomo che, secondo Freud, “si svegliò troppo presto nell’oscurità, mentre gli altri erano ancora tutti addormentati”, sono riassunte attraverso immagini delle sue opere, visioni dei luoghi leonardeschi, spezzoni da film a tema e riprese ad hoc per lo spettacolo. Diviso in sei parti (La vita del veggente, Acqua magic, L’anatomia del teschio, Il tamburo, Ombre di guerra – La sinfonia delle macchine e Sogni di volo), The seer presenta una musica di gusto contemporaneo aperta a tutte le influenze, comprese quelle rinascimentali, rielaborate in nuove sinfonie digitali dal visionario di casa nostra.