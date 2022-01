Leonora Armellini apre la nuova Stagione alla Fazioli Concert Hall

Alla Fazioli Concert Hall di Sacile è tempo di rialzare il sipario. Ad inaugurare la nuova stagione concertistica, venerdì 14 gennaio, alle 19, sarà la pianista Leonora Armellini, vincitrice del quinto premio all'ultima edizione del Concorso Chopin di Varsavia, dove era già stata premiata nel 2010 per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono”. CLICCA qui per i biglietti.



La ventinovenne padovana, che con questo risultato diviene la prima donna italiana ad aver raggiunto uno dei gradini più alti di questo ambito podio, non può che presentarsi a Sacile con un programma tutto chopiniano.



Di queste pagine e dello straordinario "viaggio" a Varsavia, Armellini parlerà insieme ad Alessandro Tommasi, che è stato voce e volto delle interviste a candidati e ad altri personaggi che quotidianamente si svolgevano in diretta dal grande concorso.