Les Babettes a Friday Music Live

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 25 marzo, a partire dalle 19.30, appuntamento con “Les Babettes”, spiritose, affascinanti, eleganti, autoironiche ed energiche, con il loro swing chiudono l’ultimo appuntamento di questo ciclo con un omaggio alla primavera.



Les Babettes sono nate nel 2011 e il loro nome è un omaggio a trieste, dove le “babe”, o “babette” sono le ragazze che spettegolano. Con un pizzico di ironia il trio - composto da Anna De Giovanni, Eleonora Lana e Chiara Gelmini - ha modificato questo termine dialettale conferendogli un tocco di eleganza francese e rendendo così omaggio anche ad alcuni famosissimi gruppi vocali del passato (The Chordettes) o del mondo della fantasia (il cartone animato Les Triplettes de Belleville).



Dal 2013 ad oggi Les Babettes si sono esibite in festival, eventi e convegni tra locali, piazze e teatri, in Italia e all’estero (Slovenia, Svizzera, Francia, Spagna, Cina); hanno collaborato con importanti emittenti televisive e radiofoniche; sono state ospiti di diversi eventi e manifestazioni. Hanno suonato, tra gli altri, nei festival: Swing Fest (Madrid, Spagna), Valsugana Jazz Tour (Pergine Valsugana), Trieste Loves Jazz (Trieste), Far East Film Festival (Udine), Bastianich Music Festival (Cividale), Friuli Doc (Udine), Sexto Vintage (Sesto al Reghena, Pordenone) e China Shanghai International Art Festival (China). Insieme a Joe Bastianich e al suo progetto musicale, inoltre, si sono esibite a Umbria Jazz e in vari concerti in tutta Italia. Nel 2014 hanno partecipato alle selezioni di X Factor 8 Italia, ottenendo la Enel Green Light durante le Home Visit ed entrando quindi in ballottaggio per accedere ai Live Show del programma.Ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre necessario indossare la mascherina FFP2.