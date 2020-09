Les Musiciens Galants al festival Nei Suoni dei Luoghi

Atmosfere e sonorità barocche in un viaggio che attraversa musicalmente l’Europa intera. Questo quanto offrirà il prossimo appuntamento della rassegna internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi, nel concerto in programma venerdì 4 settembre alla Chiesa di San Gottardo di Mariano del Friuli (Go). Con inizio alle 21.00, ad allietare il pubblico sarà l’ensemble veneto de Les Musiciens Galants, promettente realtà del contesto barocco nazionale. Il concerto è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, telefonando al n. 0432 532330 (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) o inviando una mail a: info@associazioneprogettomusica.org entro il giorno precedente lo spettacolo. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo.



Un concerto che sarà anche un suggestivo itinerario tra le note di compositori italiani e francesi che furono fautori di uno stile che ebbe ampia fortuna in tutta Europa. Un percorso che abbraccia il nascente virtuosismo della scuola italiana e sfocia nelle raffinate ed eleganti armonie dello stile nazionale francese. Si inizia dalla corte di Versailles attraversando poi da Nord a Sud alcune fra le più importanti città italiane: Venezia, Roma e Napoli. Les Musiciens Galants sono Elena Borsato (flauto traversiere), Arianna Brandalise e Eleonora Zanne (violino barocco), Martina Baratella (viola da gamba e violoncello barocco), Francesco Maria Cataldo (viola da gamba e violone 16 piedi) e Luca Marcadella (clavicembalo).Fra i prossimi appuntamenti a Nei Suoni dei Luoghi i concerti di Clartet (domenica 6 settembre a Duino Aurisina) e l’evento “Opera!” con il Time Machine Ensemble diretto dall’astro nascente della classica mondiale, Beatrice Venezi, il 7 settembre in Piazza Grande a Palmanova (posti disponibili scrivendo a prenotazioni@zeniteventi.com). Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data della loro esecuzione, sempre scaricabili dal sito web www.neisuonideiluoghi.it.