Let's Play, la rassegna dei teatri di Trieste

Tre teatri di Trieste, La Contrada, Bonawentura /Teatro Miela e il Teatro Stabile Sloveno, per la prima volta in assoluto organizzano insieme una rassegna teatrale dal titolo LET’S PLAY, ospitata dall’1 al 17 luglio negli spazi esterni del Museo Sartorio di Trieste, grazie alla collaborazione con il Comune di Trieste e ai Civici Musei. Il titolo, come il logo, è infatti gentilmente concesso dai promotori di LET’S candidatura UNESCO 2021.



La kermesse - presentata oggi al Museo Sartorio alla presenza di Serena Tonel Assessore ai Teatri di Trieste, Livia Amabilino direttrice artistica della Contrada di Trieste, Rita Ravalico presidente di Bonawentura/Teatro Miela e Danijel Malalan direttore artistico del Teatro Stabile Sloveno - si inserisce appunto nell’ambito del più ampio progetto di LET’S, Letteratura a Trieste, ideato dal Comune di Trieste, che già nel nome vuole portare evidenza all’importanze che ha la letteratura nell'identità di Trieste, un progetto di valorizzazione della creatività letteraria che il Comune di Trieste ha promosso in relazione alla Candidatura al Network delle Città Creative dell’Unesco per il campo della Letteratura.



Il programma di LET’S PLAY si svolgerà nel giardino del Museo Sartorio da giovedì 1 luglio a sabato 17 luglio e prevede sette spettacoli, due per ogni teatro, ciascuno in doppia replica, e una coproduzione realizzata dal Teatro La Contrada, Bonawentura /Teatro Miela e il Teatro Stabile Sloveno. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’interno del Museo Sartorio.Ad aprire la rassegna, giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio, alle 21.00, sarà lo spettacolo firmato Contrada “Peregrinationes”, frutto delle residenze artistiche “Linguaggi Umani” che la Contrada ha realizzato tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Lo spettacolo, nato da un'idea di Giulia Cosolo, Radu Murarasu e Sara Setti, attori e performer diplomati presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e che insieme costituiscono la Compagnia MuSeCo, è stato anche selezionato proprio in questi giorni per il Festival “Dominio pubblico” al Teatro India di Roma.In scena un viaggio, quello attraverso un luogo simbolico, il proprio personale Purgatorio che può essere fisico come interiore. Uno spettacolo che amalgama sapientemente danza, canto e recitazione dall’effetto assolutamente inclusivo.Prenotazioni: contrada@contrada.it