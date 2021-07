Levante, concerto di Udine posticipato a causa del maltempo

Causa maltempo, il concerto di Levante, unica data regionale del tour “Dal tramonto all’alba live”, in programma ieri, martedì 27 luglio al Castello di Udine, è posticipato alla nuova data di martedì 24 agosto, sempre nella medesima venue, sempre alle 21.30. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data; chi fosse impossibilitato a partecipare potrà chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il giorno martedì 10 agosto su www.ticketone.it o nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Una nuova disponibilità di biglietti sarà invece in vendita a breve. Tutte le info su www.azalea.it.



Claudia Lagona è Levante, cantautrice e scrittrice siciliana. Nel 2014 registra "Manuale distruzione", il suo primo disco, che esordisce nella top ten degli album più venduti in Italia. Il secondo lavoro è "Abbi cura di te", da cui vengono estratti, oltre al brano omonimo, i singoli "Ciao per sempre", "Finché morte non ci separi" e "Le lacrime non macchiano". A giugno del 2015 Claudia dà il via all'Abbi Cura Di Te Tour che comincia al Miami Festival di Milano. La tournée la porta in quasi trenta città italiane. Nel 2017 esce il singolo "Non me ne frega niente", che anticipa l'album di inediti "Nel caos di stanze stupefacenti". All'interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato "Pezzo di me". Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta al concerto del 1° Maggio, viene reso noto che Levante sarà una dei quattro giudici dell'undicesima edizione italiana di X Factor. Partecipa ben figurando Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Tikibombom".