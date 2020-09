Lezione alla Città dell'Arte e della Musica

La Città dell’Arte e della Musica è pronta a partire con un nuovo anno scolastico. Da lunedì 21 settembre prendono il via i numerosi corsi dell’amplia e variopinta offerta didattica firmata Fondazione Luigi Bon.

Anche quest’anno le attività musicali si rivolgono ad allievi di tutte le età: dalla Musica in Fasce, con Manuela Mansutti, per i bambini dai 0 ai 6 anni, fino ai corsi di Musica da Camera e Interpretazione Musicali con Federica Repini, insieme alle lezioni teoriche e strumentali con docenti formati ed esperti didatti, aperte anche agli adulti. Ovviamente non mancano, tra le colorate e rinnovate aule di questa Città, i Laboratori Teatrali e i corsi di canto: canto classico, canto moderno, coro delle voci bianche e Singing in English. Senza dimenticare le attività per i più grandi, come il Corso di Produzione Audio e il LabJazz.

Insomma, una vasta gamma di possibilità per imparare a conoscere la musica e il teatro o per approfondire i propri studi: tutti i corsi si possono consultare su www.fondazionebon.com.

La Città dell’Arte e della Musica è pronta ad accogliere tutti i suoi allievi con le nuove modalità d’accesso, che permetteranno di vivere le giornate in totale sicurezza, grazie a tutti gli accorgimenti necessari.

Per informazioni è possibile scrivere a didattica@fondazionebon.com.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00, oltre che contattabile allo 0432 543049.