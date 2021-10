Lezioni concerto sull'organo Zanin in duomo a Tricesimo

Inaugurato con successo domenica 3 ottobre il percorso di tre lezioni-concerto a cura di Davide Stringaro e dell’Accademia Organistica Udinese per celebrare i due anni dal restauro del prezioso organo del Duomo di Tricesimo. Nell’ottobre del 2019, infatti, è stato il Concorso organistico Fondazione Friuli a permettere l’inaugurazione di una grande opera per il patrimonio organaro del Friuli Venezia Giulia, ovvero il restauro dell’organo meccanico in stile Barocco Francesco Zanin (2016-2019). A due anni di distanza è ancora l’Accademia Organistica Udinese, nell’ambito degli eventi del Festival G.B. Candotti, a promuovere un’iniziativa per permettere al pubblico e alla comunità di apprezzarne il valore.



Tre, dunque, le lezioni-concerto curate da Davide Stringaro. Dopo il debutto domenica 3 ottobre che ha visto anche il concerto dell’organista Ferruccio Bartoletti, gli appuntamenti successivi saranno domenica 10 ottobre e il 17 ottobre, sempre alle ore 11.15 a conclusione della Messa della domenica mattina. Gli incontri divulgativi permetteranno di approfondire non soltanto le caratteristiche dello strumento tricesimano, ma anche alcuni elementi della storia della letteratura musicale per organo.



Le lezioni concerto sono ad ingresso libero, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Accademia Organistica Udinese all’indirizzo email info@accademiaorganisticaudinese.org