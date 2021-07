Lignano 1971-2021, un mare di solidarietà

Il Lions Club di Lignano organizza, con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e il patrocinio dei Comuni di Latisana e di Ronchis, l’ormai noto e apprezzato spettacolo estivo all’insegna della solidarietà.

L’appuntamento è per venerdì 16 luglio, alle 20.45, all’Arena Alpe Adria, in viale Europa 26. Sarà una serata diversa dal solito e avrà come titolo ‘1971 – 2021: un mare di solidarietà’. Quest’anno, infatti, ricorre il 50° anniversario dalla nascita del Club e il Lions di Lignano ha programmato uno spettacolo all’insegna del divertimento e del buonumore.

Presentati da Rachele Turco, si esibiranno sul palco i notissimi cabarettisti Sdrindule e Bellotto, la soprano Michiko Hayashi, i ballerini di tango argentino Silvia Ricci e Gerardo Armini, la cantante Lorena Favot e gli allievi del SoundCem.

La serata è a ingresso gratuito con offerte libere, destinate a sostenere progetti di solidarietà in soccorso di persone e famiglie bisognose del territorio.

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite l’App Eilo. Per informazioni: lionslignano@gmail.com – 333-4758015.

E’ raccomandabile arrivare con un certo anticipo per agevolare le operazioni d’ingresso, portando con sè la conferma della prenotazione e la mascherina.