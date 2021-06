Lignano, a Nottinarena arriva Franco126

“Nottinarena” aggiunge un altro grande nome alla ricca estate di concerti a Lignano Sabbiadoro sul palco dell’Arena Alpe Adria. Dopo Frah Quintale e Margherita Vicario, venerdì 20 agosto (inizio concerto ore 21) arriva una nuova proposta dalla musica indie pop che sta spopolando tra i giovani: il cantautore romano Franco126, definito l’erede di Franco Califano, che dopo il sodalizio con Carl Brave ha pubblicato due dischi da solista di enorme successo: “Stanza Singola”, certificato disco di platino e “Multisala”, il nuovo lavoro, pubblicato lo scorso 23 aprile per Universal Music, che ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica degli album e dei vinili più venduti in Italia.

Quelle di Franco126 sono canzoni senza tempo, pervase di nostalgia e malinconia e lui è sicuramente una tra le penne più interessanti della nuova generazione musicale in Italia: con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni. E ora è, finalmente, pronto a far vivere anche dal vivo le atmosfere da film del suo ultimo disco e a cantare i suoi successi che in pochi anni hanno già conquistato più generazioni di pubblico. I biglietti per il concerto di Franco126 a Lignano saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 8 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Nottinarena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per tutta l'estate sarà uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana: da uno dei miti del pop italiano Max Pezzali (2 luglio) all’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto), passando per il comico Natalino Balasso (31 luglio), il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), i Subsonica (27 agosto), Margherita Vicario (28 agosto) e tantissimi altri. Ci sarà anche “Pupi e Pini”, una straordinaria rassegna di teatro per bambini con alcune delle migliori compagnie italiane.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena).

L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.