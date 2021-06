Lignano, a Nottinarena Italia-Belgio e poi Max Pezzali in concerto

Serata di sport e musica, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, venerdì 2 luglio, per Nottinarena, uno dei palcoscenici di riferimento dell'estate in Friuli Venezia Giulia. Si tiferà per la nazionale di calcio e a fine match si potrà cantare a squarciagola con Max Pezzali!



In occasione della partita Italia-Belgio, ai quarti di finale degli Europei 2020, l'apertura dei cancelli dell'Arena Alpe Adria è fissata alle 19, per consentire al pubblico di prenedere posta in tempo per assistere alla partita, che avrà inizio alle 21. Al termine della partita avrà inizio lo show con il concerto di Max Pezzali.



L’Arena Alpe Adria è una location Covid free, dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. E' garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree.