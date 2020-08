Lignano, musica e stelle nel cielo di agosto

Sedersi ad ascoltare le suggestioni che uno spettacolo tra cielo e mare regala, è un dono a sé stessi. L’estate ha riportato gli eventi, l’energia, la condivisione, dandoci nuovamente la possibilità di godere di momenti assieme. In Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, lo spettacolo è finalmente ricominciato. E’ vero, quest’anno non vedremo gli stadi gremiti di gente, non sentiremo le voci di venti, cinquanta, centomila persone che urlano canzoni al cielo. Abbiamo comunque una grande fortuna: la musica non si ferma mai, così come l’arte in genere.

L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, è diventata preziosa cornice di molti eventi estivi. Dalla musica al cinema, dal cabaret agli spettacoli teatrali e circensi per bambini.

Sotto il nome di Nottinarena, ha preso il via da circa un mese, un ricco calendario di spettacoli all’aperto. Grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Città di Lignano Sabbiadoro, grazie all’unione tra privato e istituzioni che lavorano insieme per la rinascita dello spettacolo, è stato possibile portare sul palco molti artisti. Agosto sarà un mese ricco di musica.



Leo Gassmann salirà sul palco dell’Arena Alpe Adria sabato 8 agosto, con un concerto a ingresso gratuito. Il 13 agosto sarà la volta di Samuel: il frontman, chitarrista e cantautore della band dei Subsonica, si esibirà in un live in cui potremo ascoltare e cantare i suoi pezzi più famosi. Il 15 agosto si esibirà Remo Anzovino, compositore e pianista che grazie alla sua passione per la musica, trasforma le note in un linguaggio universale, regalando al pubblico immense emozioni. Lo spettacolo è gratuito. Il 26 agosto, arriverà la voce incredibile di Nina Zilli con un set essenziale, pianoforte/chitarra/dj, in grado di ricreare l’atmosfera solare dei grandi concerti estivi ma anche l’intimità degli spettacoli teatrali. L’ultima data Nottinarena dedicata alla musica, sarà sabato 30 settembre con Le vibrazioni in concerto. La band milanese, con alle spalle 20 anni di carriera, coinvolgerà gli spettatori con il pathos delle sue canzoni.La musica è un bene prezioso, unisce le persone e le rende più felici. Riconnettersi alla musica, allo spettacolo e vivere una serata di piacevole magia tra note, stelle e mare è molto semplice: basta scaricare l’applicazione “Eilo” da Google Play Store o App Store e prenotare il proprio posto. Info sui canali social di fvgmusiclive.