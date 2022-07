Lignano per la musica con i giovani del Tartini

Poker di concerti per i giovani musicisti del Conservatorio Tartini di Trieste in occasione della Rassegna internazionale di Musica da Camera “Lignano per... la musica”, arrivata al traguardo della sua XXV edizione, inaugurata il 27 giugno.

Il cartellone proseguirà nella Sala Darsena di Lignano Sabbiadoro fino all'1 settembre: per il Conservatorio Tartini primo musicista a salire in scena sarà, giovedì 7 luglio, il giovane chitarrista Jakov Koščak, impegnato su musiche di Mompou, Ghedini, Brindle, e su un pezzo originale composto dallo stesso musicista.

Si prosegue giovedì 14 con il fisarmonicista Stefan Projović, in un repertorio che spazia da Frescobaldi a Gualtieri, da Bach a Torres e Majkusjak. Giovedì 21 luglio riflettori sul piano recital di Svetlina Boyadzhieva, che eseguirà pagine di Bach, Chopin, Liszt, Scriabin,Vladigerov. E, infine, giovedì 28 luglio i musicisti del Tartini si congederanno con il Duo composto dalla clarinettista Laura Banić e dal pianista Andrea Furlan, che eseguirà musiche di Mozart, Arnold e Milhaud.

Tutti i concerti inizieranno alle 21, ingresso libero sino a esaurimento posti. Apertura sala ore 20.45.