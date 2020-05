Lignano, Tiziano Ferro e Cremonini slittano al 2021

La notizia era nell'aria da settimane, ma oggi è ufficiale: i due grandi eventi dell'estate 2020 a Lignano Sabbiadoro slittano al 2021. Parliamo della prima tappa del tour di Tiziano Ferro, in programma il 30 maggio allo stadio Teghil, e dell'appuntamento con Cesare Cremonini, fissato per il 21 giugno, sempre nell'impianto della cittadina balneare. A darne notizia è Fvg Music Live, organizzatore locale dei due attesissimi concerti.

Live Nation, a seguito delle disposizioni che vietano gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, comunica che il tour negli stadi di Tiziano Ferro sarà posticipato all’anno prossimo. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date 2021. Stesso discorso per gli eventi di Cremonini; anche in questo caso i ticket si potranno utilizzare per le date 2021. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo.

Live Nation è al lavoro con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date.