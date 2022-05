Lillo&Greg al Verdi di Gorizia con 'Gagmen Upgrade'

Unica tappa in regione al Teatro Verdi di Gorizia per i super eroi del surreale Lillo&Greg: il loro nuovo esilarante spettacolo, 'Gagmen Upgrade', sarà in scena venerdì 6 e sabato 7 maggio alle 20.45, fuori abbonamento, come gran finale della stagione artistica 2021/2022.



Un’occasione per rivedere gli irresistibili cavalli di battaglia del duo comico ma anche per farsi travolgere da novità assolute: Lillo&Greg proporranno cult teatrali come “L’Invito a cena” e “Occhio”, rubriche radiofoniche come “Che, l’hai visto?” o “Normalman”, sketch televisivi ormai storici come “I provini”, fino ad arrivare alle nuove fantastiche avventure dei Giustizieri dell’universo.



Una miscela esplosiva che ancora una volta porta in teatro la sintesi perfetta della comicità unica dei due: arguta, esilarante e decisamente spettacolare. Al loro fianco ci saranno gli altri Giustizieri dell’Universo, ovvero Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini, un improbabile manipolo di inetti supereroi. La storica coppia comica si è occupata anche della regia dello spettacolo, insieme a Claudio Piccolotto. Il risultato è una lettura della realtà colta e intramontabile, che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali, per questo immutabili e sempre attuali.



La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti sono disponibili anche su Vivaticket. Per accedere al Teatro non sarà più necessario esibire il green pass, mentre continuerà a essere richiesta la mascherina Ffp2.