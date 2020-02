Linguacce Cabaret al Teatro San Giovanni

Ritorna al Teatro San Giovanni, dopo due anni di riposo artistico, lo “spin off” più folle e irriverente della Compagnia Petit Soleil: il Cabaret LinguacceConGliOcchialiDaSole... e quale periodo migliore del Carnevale per irrompere nuovamente sulla scena?

Appuntamento quindi a sabato 15 febbraio, ore 21.00.



Linguacce si ripresenta con tante sorprese: il ritorno di alcuni Animali Tristi e i loro numeri must del Cabaret e la collaborazione con la Trieste Musical Company; il tutto per proporre un Cabaret originale, che vi terrà incollati alla sedia, facendovi riposare solo al momento dell'intervallo... o forse nemmeno allora.

Sul palco troverete: la cantante Aliki Pappas e Carolina Perez Tedesco al pianoforte, Andrea Neami, Graziella Savastano, Guido D'Ascenzo, Javeier Flores Gutierrez, Margherita Cipriano, Simone Codermaz, Sergio Jannitti e Vanessa Bukavec. Alla regia ci sarà naturalmente Aldo Vivoda.

Questa puntata speciale del Cabaret Linguacce è dedicata ad Annamaria Milievich: amica del Petit Soleil e compagna di molti Cabaret passati, è da poco venuta a mancare; ci piace quindi ricordarla con un sorriso, dando il massimo sul palcoscenico, come è nello spirito della Compagnia.



Linguacce Cabaret è uno spettacolo comico (ma non solo!) anche di gruppo; e proprio dal suo gruppo di attori, variegato e stravagante, e dalla loro costante ricerca artistica, trae poesia e forza. Un varietà classico italiano nella struttura diversificata e contaminata di generi, ma moderno ed esterofilo sia nei contenuti che nella forma espressiva.

Linguacce Cabaret nasce a Trieste da un’idea di Aldo Vivoda. Senza fissa dimora dal 2009, da allora lo spettacolo è stato rappresentato a cadenza variabile: settimanale, quindicinale, mensile, in numerose sale cittadine con un sempre maggior successo di pubblico; e ha ora trovato casa presso il Teatro San Giovanni.