Lis Anforis di Sevegliano per Buttrio a Teatro

Giovedì 25 agosto alle 21, nel parco della Villa di Toppo Florio a Buttrio, con il patrocinio del Comune di Buttrio, la compagnia teatrale Lis Anforis di Sevegliano offrirà una serata all'insegna del divertimento, con la commedia brillante 'Twist'.

"Davvero pensate che sia la classica storia in cui lui, titolare d'azienda, abbia una tresca con lei, la sua segretaria, che incontra nella sua villa in campagna all'insaputa della moglie? Vedere per credere".

Ingresso da via sottomonte, libero e gratuito.