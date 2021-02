ll teatro amatoriale sale sul palcoscenico virtuale

Il teatro amatoriale del Friuli Venezia Giulia si coalizza per reagire all’immobilismo imposto allo spettacolo dal vivo: nasce Teatro in direttissima. Trentasei compagnie teatrali amatoriali, più di cinquanta spettacoli in diretta online, una pagina Facebook dedicata per seguire tutti gli appuntamenti. L’iniziativa è dell’Associazione Regionale FITA-UILT FVG APS realtà associativa di promozione sociale che opera da dodici anni, con novanta formazioni teatrali aderenti, nel campo del teatro amatoriale e che gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



La stagione virtuale di Teatro in direttissima è partita lunedì 25 gennaio e proseguirà fino a metà giugno con diversi appuntamenti in calendario ogni settimana.

Ogni settimana vengono proposti su Facebook sulla nuova pagina Palcoscenico FITA-UILT diversi appuntamenti da seguire online con protagoniste nove compagnie di Udine (Chi è di scena, Ciar di Lune,il Tomat, LaLoggia, Lis Anforis, Ndescenze, Teatri di pais, Zero traccia, Associazione Teatrale Maranese), diciassette di Trieste, sette di Pordenone, tre di Gorizia. Il canale è visibile anche a chi non ha un profilo Facebook, basta cercare su internet “Palcoscenico FITA-UILT”.



Nella diretta di Facebook si possono seguire gratuitamente spettacoli teatrali recitati dal vivo, spettacoli in video, montaggi di spezzoni di spettacoli ed interviste seguendo due tipologie di presentazione, quella dello spettacolo appunto e quella della vetrina, un contenitore in cui vengono proposti commenti, interviste, spezzoni di spettacoli precedentemente realizzati. Un modo efficace per rimettere in moto la creatività e le idee delle compagnie affiliate in attesa di ritornare dal vivo su un palcoscenico.Gli appuntamenti sono programmati come segue: il lunedì è il momento della vetrina con un doppio appuntamento alle ore 20.00 e alle ore 21.00; il mercoledì spazio alla recitazione con la messa in scena e/o la messa in onda degli spettacoli realizzati appositamente per l’iniziativa.Per quanto riguarda le compagnie amatoriali di Udine la conduzione degli spazi delle vetrine e degli spettacoli sarà di Nadia Pers della compagnia Chi è di scena e Arianna Romano della compagnia Ndescenze, mentre per le altre province si alterneranno alla conduzione Sabrina Censky Gojak della Compagnia Ex Allievi del Toti di Trieste e Chiara Ruggi e Andrea Chiappori di Etabeta Teatro di Pordenone.