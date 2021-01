Lo chef Luca Catalfamo presenta 'Ramen Heads'

Vi piace mangiare? Vi piace cucinare? Allora non potete davvero perdere l’incredibile Ramen Heads: più che un film, presentato in anteprima al Far East Film Festival di Udine, una bizzarra, divertente, assurda e... saziante dichiarazione d’amore! Diretto da Koki Shigeno, Ramen Heads ci rivela i segreti dei migliori chef di ramen del Giappone, a cominciare dall’imperatore indiscusso: Tomita Osamu.

Tomita, eletto miglior chef di ramen del Giappone per tre anni consecutivi, ci accompagna all’interno del suo mondo, condividendo il suo approccio ossessivo volto alle creazione del ramen perfetto e la costante ricerca degli ingredienti migliori disponibili sul mercato. Un imperdibile omaggio alla specialità culinaria più iconica del Giappone e ai suoi devoti fans.

A presentare il documentario in diretta streaming al pubblico di #iorestoinSala sarà - lunedì 1 febbraio alle ore 20.30 - lo chef milanese Luca Catalfamo, giudicato tra i più creativi della sua generazione. Dopo aver girato tutto il Giappone per apprendere le numerose ricette tradizionali esistenti, ha aperto proprio a Milano due apprezzatissimi ristoranti specializzati in ramen (Casa Ramen e Casa Ramen Super). Con lui Sabrina Baracetti del Far East Film Festival.

La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.