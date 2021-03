Lo sguardo dei maestri presenta il cinema di Jane Campion

In occasione dei 35 anni dall'uscita del suo primo film (Le due amiche) e in prossimità della Giornata internazionale della Donna, sabato 06 marzo alle 16.30 appuntamento speciale con Lo sguardo dei maestri con il cinema di Jane Campion.

Insieme a Paolo D'Andrea, formatore di Cinemazero, anche Ilaria Gatti, storica del cinema, firma illustre della rivista Filmcritica e autrice dell’unico saggio pubblicato in Italia su Jane Campion, ed esperta della filmografia della regista e sceneggiatrice neozelandese.



Jane Campion è una delle registe cinematografiche più note a livello internazionale. Nel 1990 il suo terzo lungometraggio, Un angelo alla mia tavola, ha partecipato in concorso alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento. Del 1993 dirige il suo film più noto, Lezioni di piano, con il quale ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale e la Palma d'oro al Festival di Cannes.



Campion è una regista di grande individualità, e può essere considerata una femminista per i suoi lavori: questi presentano spesso donne oppresse o in condizioni sfavorevoli. I film di Campion, spesso ricchi di riferimenti colti alla letteratura, alla musica e al cinema, narrano vicende fortemente emotive eppure evitano i toni romantici e privilegiano l'ambito razionale e descrittivo. L'originalità dei temi e la complessità dello stile fanno di Campion una delle maggiori registe cinematografiche contemporanee.



Come sempre la diretta sarà visibile gratuitamente sulle pagine social.