Lo Stabile del Fvg al Festival della Statistica e della Demografia a Treviso

La ricerca Dopo l’intervallo che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha promosso nella passata primavera – in partnership con la società inglese Indigo e in collaborazione con Assomusica e Agis – incentrata sull’impatto dell’emergenza Covid-19 sul pubblico degli eventi dal vivo, ha avuto un rilevante impatto sul piano nazionale, tanto che dell’argomento si discuterà anche al Festival StatisticAll di Treviso.



Promosso dall’Istat, il prestigioso Festival della Statistica e della Demografia articola il ricco programma dell’edizione 2020 sul tema “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire” e ha riservato uno spazio - sabato 19 settembre alle ore 19 – per riflettere su “Spettacoli live: anno Zero”: alla conversazione parteciperà Stefano Curti, direttore organizzativo del Teatro Stabile regionale, assieme al musicista Red Canzian e Pierluca Donin Direttore Generale del circuito Arteven. Modera Francesco Specchia di PopEconomy.



La ricerca “” ha raccolto 32.000 risposte. I risultati emersi hanno espresso maggior ottimismo nel pubblico italiano rispetto l’Inghilterra e desiderio di seguire spettacoli dal vivo, ma avevano anche evidenziato alcune criticità e la possibilità di una flessione di pubblico nei primi mesi della ripresa dell’attività.L’appuntamento “” si terrà in presenza alla Loggia dei Cavalieri a Treviso, ma si potrà seguire anche in diretta facebook al seguente link: