Lo swing del Gorni Kramer Quartet a Buttrio

Musica swing assoluta protagonista di un nuovo appuntamento del calendario della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Giovedì 11 agosto, nella splendida cornice di Villa di Toppo Florio a Buttrio (inizio ore 21), di scena il Gorni Kramer Quartet, esperto ensemble formato da Sebastiano Zorza (fisarmonica), Marko Feri (chitarra), Aleksandar Paunovic (basso elettrico e contrabbasso) e Giorgio Fritsch (batteria e percussioni), che presenterà per l’occasione il progetto “Swing All Around”.

Il concerto è inserito all’interno di “Programma Estate 2022 - Noi Cultura e Turismo” e vedrà un intenso programma con musiche di Gorni Kramer, T. Dannon, L. Fancelli, A. Musichini, R. Galliano, A. Astier, A. Van Damme, Dominguinhos, F. Ferrari, R. Gnattali, J. Baselli, F. Marocco. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata scrivendo a biglietteria@associazioneprogettomusica.org. Il programma completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it

Il Gorni Kramer Quartet nasce nel 2003 dall’unione di affermati musicisti che propongono da quindici anni un repertorio di rilettura di brani del grande Gorni Kramer, direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore, musicista, polistrumentista, produttore discografico e autore televisivo italiano, scomparso nel 1995. Nel repertorio dell’ensemble troviamo inoltre musiche legate all'età d'oro dello swing, sia italiano che francese, impegno documentato in due rilevanti progetti discografici dal titolo “Notes vagabondes” e “Modulante”. Organicamente attinente a sonorità e atmosfere latino-americane, argentine e anche brasiliane, il quartetto propone attualmente il nuovo progetto “Swing All Around”, che ha come anima lo swing di matrice italiana, valzer musette francese e repertorio sudamericano.

Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Credifriuli.