Lodovica Comello è diventata mamma!

Fiocco azzuro per Lodovica Comello e il marito Tomas Goldschmidt. L'attrice, cantante e conduttrice sandanielese ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram, postando una foto del piccolo Teo, il primogenito della coppia. La bella notizia arriva in un momento magico per la friulana, protagonista indiscussa dell'ultima stagione di Italia’s Got Talent che ha lasciato solo in occasione della finale, il 6 marzo, proprio per godersi appieno gli ultimi giorni di dolce attesa nella casa dove la coppia vive a Milano.

Al suo messaggio 'Ciao Teo', il neo papà ha aggiunto: “Adesso sì che inizia la quarantena. Teo è arrivato!”.