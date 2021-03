Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia's Got Talent

Lodovica Comello salterà un'altra finale - la seconda consecutiva - di Italia'Got Talent. Se lo scorso anno a stoppare la conduttrice friulana era stata la maternità, quest'anno a bloccarla sarà il virus. Come confermato dalla stessa cantante in un video pubblicato su Facebook, Lodovica è risultata positiva al Covid-19.

"Domani, purtroppo, per il secondo anno di fila, non ci sarò", spiega nel video caricato nella pagina ufficiale del programma di Sky. "Sono dispiaciutissima - aggiunge-, ma mi ritengo superfortunata perché me la sono cavata solo con della febbre e del raffreddore. Non ho nessun diritto di lamentarmi, anche se contavo di portare anch'io di portare un po' di spensieratezza e allegria nelle case di chi ci guarda".

"Un abbraccio fortissimo a tutta la squadra, mi mancherete – conclude Lodovica-. So che ci riabbracceremo tutti più sani, più forti e più vaccinati".