Lorena Favot e Rudy Fantin accendono 'Nei suoni dei luoghi'

Due artisti di altissimo livello reinterpretano il repertorio di un mostro sacro della musica italiana. È questa la ricetta del secondo appuntamento del Festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi, che ha preso il via il 15 luglio con il riuscitissimo concerto pianistico di Matteo Bevilacqua.

L’appuntamento è ora quindi a giovedì 23 luglio con “Mina Project”, ambizioso progetto jazz del duo Lorena Favot (voce, loops e percussioni) e Rudy Fantin (pianoforte). A ospitare lo spettacolo sarà la suggestiva Villa Pighin di Pavia di Udine (frazione di Tissano), inizio previsto alle 21. In caso di maltempo il concerto si terrà il giorno successivo, venerdì 24 luglio, sempre alle 21.

Gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno nel rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da COVID-19, scaricabili dal sito web www.neisuonideiluoghi.it. Il Festival Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo.

Lorena Favot, una delle voci più interessanti e creative del panorama italiano e l’eclettico pianista Rudy Fantin ci porteranno nell’universo delle intramontabili canzoni di Mina, interpretando i suoi celeberrimi capolavori attraverso il linguaggio e le suggestive sonorità del jazz. Il “Mina Project” è già stato accolto con grande successo all’interno di prestigiosi festival nazionali e internazionali.

Fra i prossimi appuntamenti del calendario, che vede la direzione artistica di Stefan Milenkovich e Valentina Danelon, troviamo il grande appuntamento con il concerto Omaggio a Ennio Morricone di sabato 25 luglio a Palmanova, città Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’evento, i cui biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, vedrà la partecipazione della FVG Orchestra diretta dal M° Diego Basso, ospiti speciali il flautista Andrea Griminelli e il trombettista Mauro Maur.

Quest’anno il Festival Nei Suoni dei Luoghi si arricchisce, grazie al finanziamento del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del nuovo progetto “Nei Suoni dei Luoghi International”, creato con l’intento di promuovere alcuni giovani talenti italiani e stranieri formando ensemble cameristici internazionali che si esibiranno in tre concerti in Austria, Croazia e Slovenia, dopo aver svolto un percorso musicale formativo ad hoc. I concerti si terranno il 20 agosto a Cherso (Croazia), il 25 agosto a Kötschach – Mauthen (Austria) e il 2 settembre a Nova Gorica (Slovenia). Il calendario completo di Nei Suoni dei Luoghi su www.neisuonideiluoghi.it