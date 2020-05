Lorenzo Mattotti, Antonio Albanese e gli orsi di Sicilia

Terzo e ultimo appuntamento con gli eventi inaugurali de #iorestoinSALA - il nuovo circuito nazionale di sale di qualità del web, cui aderiscono Cinemazero di Pordenone, il Visionario e il Cinema Centrale di Udine, l’Ariston di Trieste, il Sociale di Gemona, il Cinecity di Lignano.



Domani, venerdì 29 maggio alle ore 20.00 sarà la volta del film d’animazione La Famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati e messo in scena dalla mirabile penna del disegnatore Lorenzo Mattotti.



A introdurre la proiezione streaming, intervistati da Gian Luca Farinelli – direttore della Cineteca di Bologna –, saranno lo stesso regista e l’attore Antonio Albanese, che ha dato voce a uno dei protagonisti del film.



Presentato in prima assoluta al Festival di Cannes del 2019, ed in anteprima italiana, nella rassegna Alice Nella Città 2019, il film è dedicato a un pubblico intergenerazionale che traspone l’opera di Buzzati rispettandone atmosfere e morale: una fiaba dai toni semplici, raccontata con delicatezza e ritmo.



«Non so perché, ma La famosa invasione degli orsi in Sicilia è una specie di scatola magica, piena di idee dappertutto» - spiega Mattotti - «Era un libro che amavo tanto. Buzzati fa parte della mia cultura. Quando avevo sedici/diciassette anni è stato lui a influenzarmi particolarmente per il suo modo di raccontare. Il suo “poema a fumetti”, uscito negli anni Sessanta, è stato importantissimo per il mio lavoro.»Protagonista di questa favola è Leonzio, il grande re degli orsi, che nel tentativo di ritrovare suo figlio e di sfuggire ad un rigido inverno intraprende insieme al suo popolo un viaggio attraverso le montagne fino alla pianura dove vivono gli uomini. Qui, grazie all’aiuto di un potente mago, riuscirà a sconfiggere il Granduca e ritrovare il figlio perduto. Leonzio però, dovrà fare i conti con la consapevolezza che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.Una volta acquistato il biglietto, lo spettatore riceverà un codice e un link per accedere alla sala virtuale, grazie a un particolare accordo con MyMovies.#iorestoinSALA continua con la sua programmazione virtuale. Per consultare i film in programmazione nel proprio cinema basterà consultare il sito di riferimento.