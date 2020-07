Luca Ciammarughi in concerto per Enoarmonie

Ospite d'eccezione alla prossima tappa di Enoarmonie, il festival che scandaglia - su ideazione e organizzazione dell'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale - i rapporti fra la grande musica da camera e i migliori vini della nostra terra e non solo: domenica 5 luglio, alle 19, nella raffinata cornice di villa Romano, a Case di Manzano, il noto pianista Luca Ciammarughi proporrà "Piano Dancing", vestendo - circostanza insolita, nel format della rassegna - anche i panni dell'enorelatore. Figura atipica nel panorama pianistico attuale, il maestro affianca all’impegno concertistico la conduzione quotidiana di trasmissioni su ClassicaViva Web Radio e Radio Classica e l’attività di critico musicale per le riviste Musica, Classic Voice e Sonare News: il suo modo totalizzante di vivere il mondo delle note lo ha portato a divenire uno dei punti di riferimento della divulgazione musicale in Italia. Il programma della serata comprende brani di Byrd, Sweelinck, Rameau, Haendel, Schubert, Chopin e Delibes, che lo stesso Ciammarughi, appunto, porrà in relazione con i vini dell'azienda Dario Ermacora, di Ipplis.