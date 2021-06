Luca Colussi presenta il suo disco a Le nuove rotte del jazz di Trieste

Per la terza serata della 19. edizione, “Le nuove rotte del Jazz”, rassegna di Circolo Controtempo e Conservatorio Tartini dedicata alle nuove sonorità jazz nel segno di linguaggi musicali inediti e raffinati, venerdì 18 giugno, alle 20.30, con ingresso libero, il museo Revoltella di Trieste ospita l’anteprima assoluta del primo disco da leader del pordenonese Luca Colussi, sia in veste di batterista che compositore, uscito nel gennaio 2021 per Artesuono. Colussi, insieme al pianista Paolo Corsini e al contrabbassista Alessandro Turchet, crea un trio per dare voce alla sua creatività, cimentandosi in una sorta di viaggio che ripercorre le molte esperienze passate diventate ormai “Segni”.



Nove sono i pezzi che compongono il disco, ma infinite sono le possibilità e i richiami che il suo trio abbraccia, come una suite, dove l’improvvisazione diventa l’elemento predominante e dove il repertorio non è importante di per sé, ma un mezzo che si presta a diventare un gioco collettivo.



A completare il programma della rassegna, la mostra fotografica itinerante di Luca Valenta, “Il suono sospeso” – nata per riportare i musicisti costretti al silenzio nei mesi della pandemia nei luoghi che normalmente facevano vibrare di suoni ed emozioni – visitabile al Knulp Bar (via Madonna del mare 7/) al Caffé Rossetti di largo Gaber 1, nella Casa della Musica di via dei Capitelli 3, al Murphy’s Meeting Point, galleria Fenice 6, alla Taverna Ai Mastri d’Arme, via di Tor Bandena 3/a e all’Antico Spazzacamino di via delle Settefontane 66.