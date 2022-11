Luce d’Autunno porta a Spilimbergo 'Il corpo della Sposa'

Al via domani, venerdì 25 novembre, a Spilimbergo “Luce d’Autunno”, gli incontri de Le Giornate della Luce – il festival ideato da Gloria De Antoni e diretto con Donato Guerra – che vedranno protagonista Daria D’Antonio, vincitrice de Il Quarzo di Spilimbergo 2022.

Venerdì 25, alle 21 al cinema Miotto, a proiezione de Il Corpo Della Sposa - Flesh Out di Michela Occhipinti. Un film girato in Mauritania che pone l’attenzione sul corpo delle donne e su come venga piegato all'ubbidienza dei canoni maschili.

Il film – che vede nel cast Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal Saad Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi Najim – sarà presentato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Spilimbergo e con il Centro Iniziative Culturali Pordenone.

Al termine della proiezione, Giuliana Puppin converserà con la regista Michela Occhipinti: un’ occasione per approfondire il ruolo dell’autore della fotografia, artista che lega l’illuminazione all’atmosfera del film, e della sua capacità di lavorare in simbiosi con il regista durante le riprese.

Nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, dalle 14.00 alle 16.00, Michela Occhipinti terrà una Masterclass per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Il Tagliamento inserita nel progetto L’Acchippasguardi: impariamo facendo. Un momento formativo per parlare di cinema a partire dalla lavorazione del film Il corpo della sposa. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Festival e il Centro Iniziative Culturali di Pordenone per un progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, audiovisivo e ai nuovi media, finanziato dal Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.