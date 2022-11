Luce d’Autunno consegna il Quarzo di Spilimbergo a Daria D’Antonio

Seconda giornata per gli incontri di Luce d’Autunno, spin off del festival Le Giornate della Luce, ideato da Gloria De Antoni e diretto con Donato Guerra. Sabato 26 novembre alle 21 al cinema Miotto la proiezione di Marcel! di Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini. Un omaggio all’arte (non solo) di strada come espressione più pura delle relazioni e dei sentimenti umani.

Marcel!, è la storia di una bambina e di sua madre. La piccola ama incondizionatamente il genitore, che, però, a sua volta nutre lo stesso profondo sentimento per Marcel, il suo cane. Quando la donna, però, smarrisce il suo amato cane, si mette subito alla ricerca di Marcel insieme alla bambina. Nel mentre la madre si riconnette con quella figlia che ha a lungo trascurato e saranno proprio questi momenti trascorsi insieme ad avvicinarle, portandole a conoscersi più a fondo, condividendo dolore e affetto.

Al termine del film, la conversazione con Daria D’Antonio e la consegna del premio Il Quarzo di Spilimbergo 2022, che la direttrice della fotografia ha vinto la scorsa estate a Le Giornate della Luce. Il percorso di Daria D’Antonio, direttrice e autrice della fotografia tra le più apprezzate a livello internazionale, è decisamente unico, con una visione sempre personale in un ruolo quasi unicamente, ancora, declinato al maschile. Tantissimi i film di cui ha curato la fotografia, tra questi, solo per citarne alcuni: Il passaggio della linea di Pietro Marcello, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Marcel! di Jasmine Trinca e Il Corpo della Sposa di Michela Occhipinti.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.