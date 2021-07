Luci & Ombre 2021 apre col tutto esaurito

Ha registrato il tutto esaurito la prima serata di Luci & Ombre sul Carso della Grande Guerra. Apprezzato il format che ha unito tradizione e alcune novità per una nuova offerta storico-culturale: non solo sono stati occupati tutti i posti previsti, quasi cento, all’interno della Dolina dei Cinquecento ma anche la presentazione editoriale e la cena hanno registrato la massima capienza di posti disponibili.



A presentare la propria opera editoriale l’esperto Grande Guerra Marco Mantini con il suo “Andar per Trincee da Tolmino a Caporetto”, presentato dal giornalista Alex Pessotto. Risate e allegria sul tema delle incomprensioni linguistiche hanno fatto da padrone, invece, per “Stracapirse”, brillante commedia per i testi di Luciano Santin e portato in scena da Marzia Postogna, Valentino Pagliei, e alla fisarmonica Aleksander Ipavec.



“Grande soddisfazione per una partenza in grande stile e graziata dal maltempo”, precisa il presidente, Marta Lollis. “Da encomiare lo sforzo dei volontari che in pochi giorni hanno allestito tutto il comprensorio offrendo al pubblico un'ambientazione semplice ma di indubbia suggestione che valorizza un luogo così fortemente simbolico. Il lavoro di squadra dall'ufficio IAT all'ufficio stampa ai volontari è una delle maggiori peculiarità del nostro sodalizio”.



“Ora – conclude Lollis - puntiamo alle prossime serate con entusiasmo e con l'obiettivo di offrire sempre nuove opportunità ai visitatori”.Prossimo appuntamento il 15 luglio con Roberto Todero con “Ed ogni tanto qualche palla fischiava oltre le nostre teste”, diario di guerra di Domenico Pesaro recuperato da Todero e pubblicato nella collana Sentieri di Pace della Pro Loco Fogliano Redipuglia. Sarà raccontato assieme a Laura Blasich, giornalista del quotidiano “Il Piccolo”.Sarà ugualmente possibile prenotarsi per la cena, organizzata dall’Azienda Agricola Gandin Marcellino, dalle 19.30 alle 21.Infine, la conferenza alle 21.30 organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti Fvg e inserita all’interno della piattaforma Sigef per la formazione continua dei giornalisti: “La radio, voce di liberà”. L’appuntamento sarà moderato dal giornalista Luca Perrino. La serata intende analizzare alcuni aspetti particolari della comunicazione via radio. Partendo dall’esperienza della giornalista Barbara Costamagna di Radio Capodistria, l’incontro si propone di guardare a come le onde sonore possano travalicare i confini nazionali, i confini imposti da una pandemia o dalla distruzione di un terremoto, rendendo informazione e comunicazione fondamentali veicoli per informare e informarsi. La presenza dell’Associazione Italiana Radioamatori, sezione di Gorizia, aiuterà il confronto portando l’esempio di una comunicazione nata tra appassionati e giunta, ai nostri giorni, come vero e proprio ausilio alle istituzioni. Infine, una radio all’interno di uno scenario di guerra come Radio West Kosovo che sarà raccontata dall’allora direttore, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, e la sua attuale evoluzione con Radio Esercito, webradio delle Forze Armate italiane per la quale interverrà il direttore, il maggiore Alessandro Faraò.Per i più sportivi anche la possibilità di raggiungere la Dolina dei Bersaglieri dal Monte San Michele con “Carso sotto le stelle in bike”, accompagnati da Andrea Ferletic con alcune note storiche. Il tutto grazie al supporto dell’Associazione Bisiachinbici.Presenti, come sempre, i rievocatori in uniforme d’epoca che accompagneranno i presenti tra i camminamenti al calar della notte prima degli spettacoli e durante le presentazioni. Alcuni Esperti Grande Guerra saranno, comunque, a disposizione dei presenti per alcune brevi visite e racconto degli eventi bellici che coinvolsero l’Altopiano di Doberdò durante la Grande Guerra.La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi, che si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid, contattando la Pro Loco Fogliano Redipuglia al 3461761913, 0481489139 o via mail su info@prolocofoglianoredipuglia.it.