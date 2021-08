Luciano Facchinetti Show a Barbana

Non sarà un concerto, ma un vero proprio happening, l'appuntamento che si terrà lunedì 30 agosto, sull'Isola di Barbana alle 18.

Luciano Facchinetti detto "Siego" rappresenta la "graisanità", ovvero quella miscela di paradossi, malinconie e sorrisi che hanno contraddistinto l'epoca d'oro di Grado che a partire dagli anni '60 ha attraversato almeno vent'anni felici di vita e di "stagiòn". Le canzoni ne sono il simbolo che meglio rappresenta quel periodo, con sottointesi sagaci tuttavia sempre e gentili e divertenti, tant'è che oggi tutti i gradesi le conoscono a memoria, rendendole quindi senza tempo.

Luciano Facchinetti "Siego" le componeva assieme ai suoi amici fraterni, Gianni Marchesan"Cavalin" e Arturo Marin, riuniti nel trio dal nome evocativo "I Saltapasti" protagonista di suggestive serate che allietavano le estati gradesi di quel periodo. "Tango de Palù", "Cinzia" "I Graisani" sono soltanto alcuni dei titoli compresi nello spettacolo che Giorgio Tortora, Claudio Marchesan, Leonardo Tognon e Sara Polo hanno realizzato nel 2019 e successivamente raccolti in un CD i cui proventi sono andati in beneficienza a favore della Casa di Ripos di Grado, per volontà della stessa famiglia "Siego".



A Barbana gli stessi cantanti compresi nel CD festeggeranno ancora una volta il grande artista gradese, tuttavia in maniera informale, con uno spettacolo "work in progress" composto di aneddoti e storie raccolte da Leonardo Tognon, vero appassionato della cultura locale, che guiderà l'ascolto in un crescendo di emozioni."Grado per i graisani" potrebbe essere quindi il sottotitlo della manifestazione, aperta tuttavia anche ai numerosi turisti che anch'essi conoscono ed amano quelle canzoni. Sarà inoltre possibile acquistare il CD che le riassume al prezzo di 10 euro, i cui proventi andranno ancora utilizzati per scopi benefici. Dal punto logistico la manifestazione si svolgerà sul prato antistante la Basilica dove il pubblico - dopo aver ascoltato ogni canzone - potrà ripeterla all'unisono come un grande coro pur informale. I motoscafisti metteranno a disposizione i grandi battelli per potersi recare sull' isola, con partenze ogni ora a partire dalle 14. Si consigli di portare un cuscino o un asciugamano in quanto non sono previste sedute a causa delle ordinanze Covid19, mentre alle 19.30 è previsto il ritorno a Grado.