Luisa Ranieri ammalata, annullato lo spettacolo 'The Deep Blue Sea'

Le repliche di “The Deep Blue Sea”, previste per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020, vengono rinviate per motivi di salute dell’interprete principale.

Il Teatro e la Compagnia si scusano con il pubblico per il disagio arrecato, unitamente stanno lavorando per individuare nuove date, che saranno comunicate quanto prima.



Il laboratorio “Happy Kids” dedicato ai bambini in programma per domenica 12 gennaio 2020 ore 16 è confermato.