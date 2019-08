Luka Sulic, primo video del 'Nessun dorma' di Puccini

Nato in Slovenia a Maribor il 25 agosto 1987, autentica icona per tutti i violoncellisti del mondo, Luka Šulić è uno dei più amati e apprezzati musicisti della scena internazionale per la tecnica, il virtuosismo, l’intensità e la passione che trasmette a ogni esibizione. Affermatosi dapprima come straordinario musicista classico e successivamente assieme al collega e amico Stjepan Hauser con i 2Cellos, Luka Šulić parallelamente al duo che ha rivoluzionato la scena musicale imponendo il genere crossover, ha deciso di tornare alle origini e di avviare un nuovo progetto solista dedicato ad alcune delle più importanti pagine della storia della musica classica.



La star mondiale del violoncello pubblica oggi il primo video del nuovo progetto, una magistrale e struggente esecuzione del “Nessun Dorma”, la celebre romanza della Turandot di Giacomo Puccini, riarrangiata per violoncello solista e orchestra d’archi. Ecco il video https://youtu.be/4RTDKjwdRqM

Il video è tratto dallo strepitoso concerto andato in scena a inizio giugno al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, anteprima mondiale del tour che partirà il prossimo ottobre e lo porterà sui palcoscenici dei principali teatri del mondo. In Italia è prevista una unica data evento, il 19 novembre al Teatro Dal Verme di Milano (biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone).



La prima parte del concerto è dedicata a una delle pagine più suggestive della storia della musica classica, “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, capolavoro che ha sempre amato sin da bambino e che ha preparato meticolosamente negli ultimi due anni nell’inedita versione integrale per violoncello solista e orchestra d’archi: Luka Šulić è il primo musicista nella storia a suonarle per violoncello. “Vivaldi è perfetto per far innamorare qualcuno della musica classica. È intenso, a suo modo rock”, così ha commentato la sua scelta.

Nella seconda parte del concerto Luka Šulić eseguirà per l’appunto il “Nessun Dorma” di Puccini, “Czardas” di Vittorio Monti, il “Concerto per violoncello in do maggiore” di Haydn e altre imponenti opere classiche.