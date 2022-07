Lunatico Fest al Parco di San Giovanni di Trieste

Torna in edizione ridotta il Lunatico Festival con tre serate a fine luglio di teatro e musica che si terranno nella consueta cornice del Parco di San Giovanni a Trieste all’esterno del Teatro Franco e Franca Basaglia (in caso di pioggia all'interno del teatro). Intitolato Lunastico Fest 2022 non solo per la sua brevità, bensì per celebrare lo spirito e la perseveranza di una manifestazione che il prossimo anno festeggerà le sue dieci edizioni.

Quella di quest’anno è sicuramente una manifestazione anomala nelle sue dimensioni, ma l’organizzazione ci ha tenuto lo stesso a dare una continuità al Lunatico che, da sempre, fonde ironia e satira, propone occasioni di svago e opportunità di riflessione, concerti e momenti di sperimentazione culturale. Saranno tre serate che riprenderanno appieno il pensiero e lo spirito di fondere la cultura con la partecipazione attiva delle persone che da anni popolano uno spazio creativo come quello del Parco di San Giovanni che si arricchisce sempre più di nuove e sempre interessanti proposte educative e culturali.

Come diceva il Premio Nobel Dario Fo che contribuì con la sua presenza attiva alla creazione del Parco di San Giovanni come lo viviamo oggi: “È nel divertimento, nella passione e nel ridere che si ottiene una vera crescita culturale”.

Anche quest’anno il Lunatico Festival farà tappa a Gorizia, al Parco Basaglia, intorno a metà settembre 2022 con una settimana intera di eventi artistici di prestigioso livello.

La prima serata triestina di Lunatico Fest 2022 si terrà mercoledì 27 luglio alle 21 e vedrà la messa in scena del progetto teatrale Eleganzia: prodotto da Hangar Teatri, tratto da un testo originale di Davide Pilastro, con la regia di Gregor Geč e le coreografie di Paolo Carnieri. Eleganzia è uno sguardo allo scintillante mondo della “drag culture” entrando dalla porta di servizio, o per meglio dire dai camerini, dove tra make up, parrucche e lustrini avviene la trasformazione in creature da palcoscenico. Una favola per adulti, che svela l’universalità dei rapporti umani dietro agli scintillii delle maschere e delle luci di scena, tra comicità caustica ma affettuosa e dorati sogni di gloria.

Giovedì 28 luglio sarà la volta della musica dal vivo, con un artista di scuola americana, portato in Italia dall’Associazione Trieste Is Rock: James Maddock, cantautore particolarmente apprezzato sulla scena newyorkese, che affonda le proprie radici nella cultura del rock classico e del soul. Numerose le collaborazioni, tra cui spiccano Paula Cole, i Train, e il Boss, Bruce Springsteen, con cui ha spesso condiviso il palco. Ad accompagnarlo nel tour al piano ci sarà Brian Mitchell, leggendario pianista e fisarmonicista di Bob Dylan, Levon Helm, BB King, Jackson Browne e molti altri. In apertura si esibiranno due gruppi emergenti con un tributo al boss Bruce Springsteen: “Acoustic Woman - Boss Tribute Set" Federica Crasnich piano e Joy Jenkins canto. "Bruce in Blues - Boss Tribute Set" con la formazione composta da Antony Basso, Roy Maffezzoli, Jacopo Tommassini e Renato Tammi. Le esibizioni avranno inizio alle 20.30.

A chiudere questa tre giorni del Lunatico Fest, venerdì 29 alle 21, una Big Band di 25 elementi che reinterpreterà i grandi successi del rock e funk internazionale: The Big Band Theory diretta dal Maestro Igor Checchini. Una formazione che riunisce musicisti con lunga esperienza in vari gruppi e generi accomunati dalla voglia di offrire al pubblico un prodotto musicale originale. Pur ricalcando la composizione classica delle Big Band jazzistiche, propone brani di impronta funk e rock, con arrangiamenti inediti e attuali.

L’ingresso per tutti gli eventi sarà a titolo gratuito, fino ad esaurimento dei posti. In caso di maltempo si svolgeranno comunque all’interno del teatro Franco e Franca Basaglia.

Per tutta le giornate del festival Il Posto delle Fragole sarà aperto per cena, con possibilità di prenotazioni allo 040-578777.

Lunatico Fest 2022 è organizzato da La Collina Cooperativa Sociale.

Tutte le informazioni sono disponibili su: www.lunaticofestival.org - www.facebook.com/LunaticoFestival/