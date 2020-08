Lunatico Festival presenta Frontiere dei Lunatici

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto 2020, presso il Parco Basaglia a Gorizia, si terrà la quarta edizione del Lunatico Festival: ”Frontiere dei Lunatici”. L’evento è organizzato da ConF.Basaglia in co-organizzazione con la cooperativa La Collina, con il finanziamento di: Interreg Europe, GECT GO e Regione FVG ed il partnerariato di ASUGI.



Questo progetto nasce dalla volontà di contribuire al piano di riqualificazione del Parco Basaglia e ha l'intento di promuoverlo come centro di proposte culturali territoriali ed internazionali, dando vita ad un evento che ospiterà una serie di concerti, performance artistiche e teatrali, nonché altre iniziative culturali. Allo svolgimento del Festival collaborano: Associazione Casa C.A.V.E, Duemilauno Agenzia Sociale (HeadMadeLab e Officina Samos), Associazione Prologo, Punto Giovani Gorizia, Accademia della Follia di Trieste, Associazione D.A.F-FVG onlus per/in Attività Fisica, Fondazione Carigo, Centro di Salute Mentale di Gorizia.