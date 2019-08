Lunatico Festival presenta le 'Cronache Sessuali' di Antonio Cornacchione

Giovedì 8 agosto, alle 19, Lunatico festival propone lo spettacolo Alleanze Inspettate, Dialoghi incrociati tra giovani, istituzioni e territorio, presso la Fondazione Pittini, a Trieste.



Un confronto fra studenti, docenti e istituzioni in un dialogo che unisce le generazioni e immagina il futuro.

Una chiacchierata, un confronto simmetrico tra studenti, docenti e istituzioni per immaginare un'alleanza educativa tesa al futuro. Dall'"old school" al concetto di comunità di apprendimento, dalla didattica tradizionale all'apprendimento esperienziale e incentrato sulla relazione. Con Donatella Rocco, Responsabile di P.O. Giovani Comune di Trieste, Marina Pittini presidente della Fondazione Pietro Pittini, Luca Gabrielli atelierista della cooperativa La Collina, Renato Rinaldi artista musicale, Jan Sedmak illustratore, Christian Jugovac graphic designer e gli studenti Matteo Cerqua, Jacopo Fonn, Andrea Perper e Marco Bellafontana. Modera e conduce l'appuntamento lo scrittore Pino Roveredo.

Alle 21, proiezione di Leo da Vinci, film di animazione italiano, per tutta la famiglia, dedicato al genio fiorentino. Firenze, seconda metà del ‘400: il giovane Leo, con gli amici Lollo e Lisa, lascia Vinci per andare a Firenze, dove lavorerà nella bottega del Verrocchio. Durante il viaggio i ragazzi incrociano una nave che risale il fiume: i loschi figuri che la conducono sono una cricca di crudeli Pirati, ma loro ancora non lo sanno. Nella bottega di Verrocchio Leo incontra molti personaggi, tra i quali anche Lorenzo de’ Medici, che diverrà ben presto suo amico. Un misterioso Cospiratore ingaggia i Pirati per fare in modo che i Medici vengano scacciati da Firenze. I tre amici (mascherati, per non essere riconosciuti) sono però pronti ad aiutare la famiglia de’ Medici: per farlo Leo dovrà usare ogni volta i prototipi delle sue geniali invenzioni… o progettarne una nuova! Durata 82 minuti