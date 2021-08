Lunatico Festival, serata in musica tra Pink Floyd, ska, rockabilly e Dj set

Prosegue a Gorizia il Lunatico Festival, un progetto di iG Soc. Coop., co-organizzato da Cooperativa Sociale La Collina e Gect-Go e giunto all'ottava edizione e che gode del patrocinio del Comune di Gorizia. Da quest’anno poi il programma del Lunatico Festival nel capoluogo isontino si amplia; ospitato come da tradizione nel Parco Basaglia di Via Vittorio Veneto 174 a Gorizia, si terrà fino al 29 agosto 2021 e sarà articolato nelle medesime sezioni che tradizionalmente contraddistinguono il Lunatico Festival: musica, teatro e narrazioni. Alcuni degli eventi, tra cui uno sportivo, saranno svolti in collaborazione con realtà transfrontaliere.



Anche quest'anno, in continuità con le edizioni passate, nell'arco delle quattro giornate verrà proposto un ricco cartellone di appuntamenti, a fruizione gratuita, ma su prenotazione e fino a esaurimenti posti. Ampia e variegata come sempre la proposta adatta a incontrare i gusti di un pubblico trasversale.



Per la sezione musica, il 27 agosto si esibiranno i Pink Passion (Pink Floyd Cover Band isontina attiva dal 2005 che ripropone con la nuova line-up le melodie leggendarie dei Pink Floyd ) e (il 28 agosto) la storica Flexy Gang, gruppo musicale goriziano nato a cavallo tra il 1982 e 1983 che propone uno spettacolo allegro, ironico, elettrizzante, spensierato a base di rockabilly, ska, garage, surf con ritmi trascinanti che invitano a ballare e a calarsi nelle atmosfere elettriche degli anni '50 e non solo, oltre a un Workshop di Improvvisazione musicale e Sinestesia a cura di A Vassel Full of Void (29 agosto) e un evento cross-mediale, "La Tempesta + Ohm // The Resistence" (27 agosto): una rielaborazione sperimentale dell'opera di William Shakespeare che nasce dalla collaborazione tra tre collettivi artistici impegnati nel sociale (Radio Fragola Gorizia, Vessel Full of void e Head Made Lab) e dove voci, video, videomapping, musica, rumori, danza faranno diventare il Parco Basaglia un luogo dove il sogno, la realtà, la ragione e la follia non hanno più limiti.Gli appuntamenti serali (a parte quelli del sabato) saranno preceduti, alle 19, da Aperitivi musicali e Dj Set a cura di Marco Pilolli aka Dj MyMan, le cui influenze musicali sono molteplici, dalla new wave, dal post punk, alla kraut, alla house e alla techno (il 27 e 29 agosto).Il contrasto allo stigma della salute mentale, elemento che da sempre caratterizza la rassegna anche in considerazione della sede che ospita gli eventi del festival, il Parco Basaglia dell'ex Ospedale psichiatrico di Gorizia dove iniziò la sua attività in regione lo psichiatra noto per la riforma che porta il suo nome, sarà al centro della presentazione musicata con liuto ed effetti elettronici della Graphic Novel “Basaglia. Il dottore dei matti” (BeccoGiallo, 2021) di Andrea Laprovitera e i disegni di Armando "Miron" Polacco con la partecipazione di Fabio Accurso, musicista che coniuga l’attività di liutista nel campo della musica medievale, rinascimentale e barocca con frequenti partecipazioni a progetti crossover nei quali la musica antica viene ripensata ed eseguita in combinazione con tradizioni, generi e moduli diversi rientrando nel panorama acustico della contemporaneità (in collaborazione con Examina) il 28 agosto, mentre il 29 agosto l'evento "Nascere con i diritti" prevede la presentazione del nuovo percorso storico nel parco degli Itinerari Basagliani a cura di Sara Fantin.Nello Spazio Narrazioni avrà luogo la presentazione della casa editrice BeccoGiallo (28 agosto). BeccoGiallo è una casa editrice padovana specializzata nella produzione e nella pubblicazione di libri a fumetti. Il suo nome è un omaggio alla coraggiosa esperienza editoriale del foglio satirico antifascista “Il Becco Giallo”, che negli anni Venti del secolo scorso utilizzava il disegno – assieme all’inchiesta giornalistica scritta – per criticare e incalzare il Potere: il suo simbolo era un merlo nero, con il becco sempre aperto a voler gridare le verità che si volevano invece a quel tempo negare.Nella sezione teatro, che prevede quattro appuntamenti, il 28 agosto ci sarà spazio alle 20.00 per “Bella dentro” di e con Ilaria Marcuccilli : vincitore “Storie Interdette” 2020 e ideato come spettacolo di Narrazione al femminile, affronta il tema degli outsider e di come, struttura sociale e culturale, determinino la natura e il destino di un singolo. Infine, il 29 agosto, un doppio appuntamento, con “Emozioni riflesse” di e con Giù Le Maschere in cui un uomo combattuto tra la Gioia e la Noia e una donna che non riesce a far entrare l'aria tra le sbarre della sua gabbia troveranno sfogo in un gioco di Emozioni Riflesse e "Confino" di e con Alessandro Tampieri in collaborazione con FvgPride, la vicenda di un confinato per pederastia nell'Italia fascista che diventa una riflessione politica, sociale e umana nel Paese di oggi.L'accogliente Parco Basaglia che farà da cornice alla rassegna sarà infine anche teatro del Torneo di Basket che si svolgerà presso la palestra e a cui seguiranno le premiazioni (28 agosto).Per accedere agli eventi, la cui fruizione è gratuita, in considerazione della situazione sanitaria sono necessari comunque il Green pass e la prenotazione online dal sito www.lunaticofestival.org.Lunatico Festival è un progetto di iG Società Cooperativa, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS (co-organizzatore) e con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Cosm – Consorzio operativo salute mentale, Well Fare Pordenone, Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela, Gect-GO nell'ambiro del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Lega Coop FVG, Associazione Culture Attive, Fondazione PInAC.Lunatico festival è realizzato con il supporto delle aziende locali Sodomaco, in qualità di main sponsor, e Infordata Sistemi come partner tecnicoInformazioni e prenotazioni sul sito: www.lunaticofestival.orgIl programma di venerdì 27 agostoORE 19.00 DJ SETAperitivo musicale con DJ MyManORE 20.30 EVENTO CROSSMEDIALE“LA TEMPESTA“ + OHM // THE RESISTENCEORE 21.30 MUSICAPINK PASSION Pink Floyd cover band