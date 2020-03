lungavitaalcinema, la campagna di sostegno di Cinemazero

In un momento di emergenza nel quale a tutti è chiesto un grande senso di responsabilità, anche Cinemazero deve fare la propria parte. Non è stato facile vedere le nostre sale chiuse e sapere che fino al 3 aprile i cinema di tutta Italia saranno in letargo. Un riposo forzato, che però accettiamo e sosteniamo per il bene di tutti e per poterci ritrovare, il più presto possibile, in sala per rivivere insieme la magia del cinema.



“Noi non ci fermiamo!” – spiega lo staff di Cinemazero, e continua “vogliamo essere vicini a tutte quelle persone che, come noi, "restanoacasa" in attesa che l'emergenza passi.



Vogliamo testimoniare che è importante seguire le norme di sicurezza, anche se queste, per un po', limiteranno la nostra socialità. Vorremo mandare un messaggio a tutti i nostri affezionati spettatori, ma anche a tutti gli amanti di cinema, per rimanere uniti e infondere un messaggio di speranza. Perché, dopotutto, non può piovere per sempre!”



Per questo motivo ha deciso di lanciare la campagna #lungavitaalcinema, chiamando a raccolta tutti gli amici, attori, registi, critici, produttori, maestranze del cinema che negli anni hanno calcato il palco di Cinemazero. Un breve video messaggio, che sarà veicolato attraverso i canali social, in cui gli artisti potranno salutare – virtualmente – il pubblico in attesa della riapertura delle sale. Molti hanno già aderito all’iniziativa, tra cui Luca Bigazzi, direttore della fotografia di Sorrentino, Premio Oscar con La Grande Bellezza, i registi Francesco Bruni e Andrea Segre e molti altri che in questi giorni stanno comunicando la volontà di partecipare al progetto.Due sono gli hashtag che caratterizzano questa iniziativa: #lungavitaalcinema, #nonpuòpioverepersempre, slogan che possono essere utilizzati anche dagli spettatori di Cinemazero, che da sempre hanno mostrato il loro affetto, e continuano a dimostrarlo anche in questi giorni di lontananza forzata. Se vorranno, potranno fare una story su instagram, taggando Cinemazero. Il loro video saranno poi ripostati nei vali profili social.