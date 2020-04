Lutto per il cantante francese Christophe, aveva origini friulane

Pochi giorni fa la Francia ha pianto la scomparsa all'età di 74 anni del celebre cantante Christophe, interprete di successi come 'Aline' e 'Mots Bleus'. Al secolo si chiamava Daniel Bevilacqua e le sue origini erano friulane. Infatti, suo bisnonno Baptiste emigrò nel 1891 in Francia per fare il muratore; si stabilì a Juvisy e avviò una propria impresa edile che diede occupazione a numerosi altri friulani. Il padre di Daniel “Christophe”, invece, era Georges Jacques Bevilacqua titolare di un’impresa di impiantistica sempre nell’edilizia. Christophe era salito alla ribalta del successo con "Aline", nel 1965, ed ha poi attraversato mezzo secolo della canzone francese con un percorso del tutto personale e apprezzato dal pubblico.