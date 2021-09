M-Cube e Videomobile inaugurano The Show al Fuorisalone

M-Cube, leader nelle soluzioni di In-Store Digital Engagement, e Videomobile, leader nelle tecnologie LED, hanno partecipato al Fuorisalone 2021 con l’inaugurazione del nuovo showroom The Show. 120 mq di spazio, 40 mq di schermi LED, 11 tipologie di prodotto, 5 mercati: questi i numeri dello showroom progettato dalla designer Clara Pozzetti, concepito come un laboratorio esperienziale con diverse anime come i mercati che rappresenta: sportiva, elegante, scenica, museale, urbana, corporativa, in una dimensione didattica e divulgativa, pensata per accogliere un palinsesto di eventi dedicati alla diffusione della cultura LED.

The Show si configura come un punto di riferimento nuovo e unico per architetti, retailer, shopfitter e contractor, attraverso il quale il brand si rivolge a un pubblico nazionale e internazionale, con l’obiettivo di raccontare, in termini che spaziano dal prodotto al progetto, le caratteristiche e i vantaggi offerti da questa tecnologia stimolandone l’utilizzo e diffondendo la conoscenza.

La direzione creativa del palinsesto è affidata alla designer Clara Pozzetti che ha progettato la showroom come un luogo espositivo con una propria programmazione di installazioni ed eventi. Una showroom mutevole, che cambia mood e styling in concomitanza degli eventi in città.

L’inaugurazione dello spazio ha avuto un grande successo grazie alla presenza di alcuni tra i più importanti protagonisti della scena artistica, cinematografica e fotografica italiana, tra cui il regista e fotografo Cesare Cicardini, i fotografi Paolo Carlini, Matteo Cirenei e Giacomo Giannini, gli architetti Antonella Dedini e Paolo Cesaretti, l’azienda Delineodesign.

Leonardo Comelli, Chief Marketing & Product Officer di M-Cube: “Questo spazio è estremamente importante per M-Cube e si inserisce in una fase ben precisa del nostro percorso aziendale: la creazione di contenuti ad hoc per i brand, che permettano di ambientare e far vivere i prodotti, è fondamentale nella comunicazione del brand nell’era post-covid: tecnologia e contenuto devono convivere per permettere alle aziende di essere sempre più competitive adattandosi ai nuovi bisogni del cliente e alle nuove dinamiche che regolano la shopping experience, legandola sempre di più al mondo visivo e della qualità dell’immagine.”