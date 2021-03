M'Illumino di Meno, testi, poesia, musica e immagini da New York a Trieste

“M’illumino di meno” è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e da RAI Radio2 nel 2005: l’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo ed “è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia”.



L’Istituto Italiano di Cultura di New York diretto da Fabio Finotti insieme al Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia diretto da Paolo Valerio partecipano all’iniziativa con un video che invita a riscoprire la luce delle stelle evocandola tramite testi, poesia, musica e immagini, e a intrattenere un rapporto più responsabile e moderno con l’energia elettrica, un “salto di specie” da compiere nei comportamenti quotidiani per limitare il consumo di energia elettrica in favore di uno stile di vita sostenibile, non una rinuncia ma una conquista.



Sotto la volta celeste che decora il soffitto del Politeama Rossetti, Emanuele Fortunati e Francesco Migliaccio, attori della Compagnia dello Stabile, leggono “Per riveder le stelle”, un testo scritto da Finotti che, dalla “rivoluzione” nelle città alla fine Ottocento che cominciano a impiegare l’energia elettrica per illuminare le grandi architetture, invita a riflettere sulla bellezza della luce naturale delle stelle, ascoltando i versi di Giacomo Leopardi (Canto di un pastore errante nell’Asia) e di Théodore de Banville (Odes Funambulesques), e alcuni brani musicali fra cui quelli di Francesco Guccini, B3N, Francesco De Gregori e Respighi.Il video sarà condiviso sui social e sulle pagine web delle due istituzioni che lo hanno realizzato insieme per questa iniziativa lanciata da RAI Radio2 che annualmente raccoglie migliaia di adesioni.In particolare, “Per riveder le stelle. Una serata tra musiche e poesie, abbassando le luci” sarà pubblicato sulla nuova piattaforma dell’Istituto Italiano di Cultura di New York www.stanzeitaliane.it aprendo la Stoà – cioè il portico, luogo d’incontro, passaggio e sguardo dall’interno verso l’esterno e viceversa – una delle “Stanze” che compongono questo nuovo palazzo virtuale per la promozione e diffusione della cultura italiana nel mondo. Un modo per non fermarsi ma rilanciare grazie alle possibilità offerte dal digitale, aggregando e coordinando una rete di contatti in grado di far sentire l’Italia e i suoi tesori sempre vicini anche a migliaia di chilometri di distanza.