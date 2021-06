Ma non si era detto: estate senza concerti?

Un paio di mesi fa, la situazione era ‘fluida’ e gli organizzatori manifestavano scarso ottimismo sull’estate 2021. Nel migliore dei casi, sostenevano, sarà una replica di quella passata, con appuntamenti all’aperto contingentati, in sicurezza, in stragrande maggioranza con artisti italiani. E’ bastata invece la discesa della curva epidemica col boom dei vaccini, ben prima dell’attesa ‘zona bianca’, per veder apparire stagioni (quasi) da anni d’oro, festival ricchi di ospiti e addirittura i primi sold out a settimane dalle date annunciate! I più coraggiosi sono stati quelli che, da tempo, avevano già fissato le date al coperto, consci del numero ridotto di spettatori che rischia sempre di far saltare i conti. E così, Udin&Jazz è tornato a casa in una ‘Special Winter Edition’ celebrativa, con ospiti come Enrico Rava, Francesco Bearzatti e Fabrizio Bosso e un paio di ‘tutto esaurito’. E a Sacile, Il volo del jazz si avvia all'ultimo appuntamento, sabato 12 con il pianista Iiro Rantala.



Ma fin qui siamo nella ‘comfort zone’ del pubblico di aficionados, lo zoccolo duro che non rinuncia alla dimensione live neanche in tempi di pandemia. Da qui a settembre, è prevista un’abbondanza di eventi – pure con date sovrapposte, come in passato – per il pubblico ‘generalista’ e non, giovani e diversamente giovani. Con alcune location di provincia che hanno già ‘vinto’ la gare del numero e della qualità di proposte. Tipo Passariano, che ripropone la formula di Villa Manin Estate dell’estate scorsa, dal 26 giugno al 18 luglio, oltre al concerto all’alba dell’11 agosto. E un programma ricchissimo che va da Bombino a Motta, da Lo Stato Sociale a Iosonouncane, agli Extraliscio, fino alle ‘rivelazioni’ sanremesi (ma solo per i distratti…) La rappresentante di lista e Coma_Cose. Proposte in linea con le edizioni pre-pandemia anche al No Borders, che nella location naturale dei Laghi di Fusine porterà dal 25 luglio ai primi di agosto il duo Colapesce Dimartino, Gianna Nannini, Ludovico Enaudi e un super-live con Stefano Bollani, Trilok Gurtu ed Enrico Rava, star mondiali del jazz, per la prima volta assieme sullo stesso palco in una produzione esclusiva.Unica anche la data di un’altra ‘piazza’ in ascesa da tempo, Palmanova, che il 15 luglio attende la stella Usa Ben Harper, fra i performer più amati al mondo, in versione acustica A Solo Evening. Sulla stessa Piazza Grande sono poi attesi in agosto i Big One, tribute band dei Pink Floyd, e Fiorella Mannoia, con l’unica data regionale del Padroni di niente tour. L’altra località ‘decentrata’ che da diversi anni (o decenni?) è diventata la sede di grandi concerti di qualità, il Festival di Majano (alle 61a edizione!), ha annunciato uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana, Antonello Venditti, il 23 luglio, ma anche il rapper Ernia, i 6 Pence (tributo ai Queen) e Marco Masini col tour ElettroAcustico nella prima decade di agosto.Poi ci sono le località turistiche per eccellenza, quelle marine. Lignano, che ha già fatto partire ‘Nottinarena’ con la data di debutto del tour di Emma Marrone, fissato per il 6 agosto la rivelazione della scena pop, Frah Quintale, e per il 27 il ritorno sui palchi dei Subsonica. Grado ospiterà ben due festival: il primo è Onde Mediterranee, che per i primi 25 anni porterà all’Arena Parco delle Rose, dal 10 luglio al 5 agosto, il nuovo progetto di Luka Šulic dei 2Cellos, Noa con l’inseparabile Gil Dor, Francesco De Gregori in versione Greatest Hits e il rappercantautore Willie Peyote. Niente echi sanremesi, ma tante stelle anche a GradoJazz, che dal 17 al 24 luglio ha preparato un programma ricco e internazionale, con le stelle Brad Mehldau, Dee Dee Bridgewater, Rava e Danilo Rea, Paolo Fresu con Petra Magoni e soprattutto Paolo Conte.Rimangono i capoluoghi di (ex) provincia come Udine, che ha scelto come in passato il piazzale del Castello per alcuni dei più importanti interpreti della canzone italiana: Max Gazzè il 3 luglio, Umberto Tozzi il 17 e Levante il 27 con Dall’alba al tramonto live. Anche a Trieste, dove già il 19 giugno il compositore regionale di fama internazionale Remo Anzovino farà tappa nella seconda data del primo tour post-pandemia, la scelta è abbondante, al netto dei festival come TriesteLovesJazz, Hot in the City, Trieste Summer Rock… Il 15 giugno, concerto al tramonto in Porto Vecchio di Francesca Michielin, e tra i 90 eventi in cartellone spiccano il recital di Massimo Ranieri, il trio di Tullio De Piscopo, Ghemon, Francesco Gabbani, Alex Britti e Area. Fin qui in ambito rock, pop e jazz, perché poi arriveranno i festival di classica – tanti, come sempre –, gli appuntamenti nei teatri e infine il Mittelfest, in chiusura di una stagione che deve ancora iniziare ed è già ‘calda’.