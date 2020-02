Macché Sanremo, abbiamo di meglio...

Avviso ai lettori: non ne parleremo né male, né bene. Non vogliamo fare troppa pubblicità a un brand sempre meno legato alla musica e sempre più spettacolo generalista fuori tempo massimo, ma non faremo neppure quelli che giurano di non averlo mai visto. Il festival della canzone italiana è un must, anche se alla fine i pezzi che si ricordano sono quelli del passato remoto, come Volare, o che vennero bocciati dalla giurie, come Vita spericolata. E inoltre, anche quest’anno, noi – nel senso di friulani – non ci siamo.

La prima reazione è guardare al passato e dire: ok, ci siamo già stati e abbiamo pure vinto in quello prossimo – Elisa Toffoli nel 2001 – e andati vicino in quello remoto - Giovanni Miani 2° tra le nuove proposte 35 anni fa! Altri, come Lodovica Comello, non hanno raggiunto i risultati meritati, ma si sa, Sanremo fa comunque curriculum. E attenzione: non ci siamo allargati così tanto da citare pure Teddy Reno, Gino Paoli, Sergio Endrigo e il ‘friulano di nascita’ Francesco Renga, vincitore 15 anni fa.

La verità è che una produzione così, alla musica della nostra regione, non serve. E se anche servisse, se ne potrebbe allestire una – dimenticando il budget milionario alimentato dai contribuenti – artisticamente anche migliore. Non ci credete? Proviamo a fare dei nomi a partire dall’orchestra, il vero perno: ci mettiamo i Filarmonici Friulani, eclettica formazione, l’unica interamente under 30 in Italia, e alla direzione Valter Sivilotti, da anni arrangiatore per alcuni dei nomi più importanti della musica italiana del presente e del passato. Magari pure con il NuVoices Project di Rudy Fantin al coro, toh!

Poi c’è la gara vera e propria. Analizzando i concorrenti di quest’anno, è possibile trovare artisti della nostra regione che, messi nelle stesse condizioni, farebbero la loro bella figura. E non parliamo neppure di Shari, che all’Ariston doveva esserci, ma ha mancato il biglietto per la finale di poco. Cominciamo dalle scelte più facili, quelle di ‘genere’. Sanremo ha scoperto il rap, la trap e l’indie: ehi, benvenuti! In questo angolo d’Italia, lo abbiamo fatto da tempo. A un Anastasio o Rancore rispondiamo con Doro Gjat e Il Guru e al posto dei Pinguini tattici nucleari attendiamo da anni di vedere Sick Tamburo o Tre allegri ragazzi morti (che, tra l’altro, usavano le maschere prima di Junior Cally), per non dimenticare i Mellow Mood o quegli Amari che 10 anni fa scrivevano pezzi che avrebbero potuto vincere… Sanremo 2020!

Abbiamo una controproposta per tutti i concorrenti: contro i neo-neomelodici Alberto Urso e Riki schieriamo Ruggero de I Timidi e non c’è lotta. Davanti alla canzone d’autore al femminile di Levante, Tosca e Irene Grandi possiamo opporre Rebi Rivale, Elsa Martin, Giulia Daici e Serena Finatti – tutte pluripremiate in festival nazionali. Alla canzone (più o meno) d’autore di Diodato, Nigiotti e Marco Masini rispondiamo con Alessio Velliscig e basta! Al posto dei rigurgiti anni ’80 di Bugo-Morgan potremmo mettere una band sinceramente innamorata di quel periodo come La dolce vita e per Le vibrazioni non ci sarebbe nulla da fare contro i pari età (e genere) Simone Piva & i Viola Velluto.

Non basta? Andiamo avanti: al ritmo jazzato sudamericano di Raphael Gualazzi opponiamo i ritmi in levare dei Playa Desnuda, al pianoforte di Gabbani preferiamo sempre e comunque quello di Remo Anzovino, per una Giordana Angi noi abbiamo Angelica Lubian... Ancora scioccati per la tutina di Achille Lauro? Perché non avete mai visto gli outfit dei LaipNessLess: qualcosa di diverso per davvero, come i loro testi in ‘lingua minoritaria’. Ecco: chiudiamo in tono malinconico. Vivremo abbastanza per vedere un pezzo in friulano al festival?