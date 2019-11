Macchine e acrobazie per Leonardo

Secondo il collettivo udinese Circo all’inCirca - compagnia stabile di artisti che conduce il proprio lavoro e la ricerca nel teatro fisico, nella comunicazione non verbale, nella disciplina sportiva applicata alle arti circensi, e non solo – esiste un nesso tra meccanica rinascimentale e arte circense. Si trova nella costante ricerca di soluzioni innovative per la realizzazione di opere e manufatti e nella nascita in pieno Rinascimento di forme di spettacolo antenate dell’attuale circo contemporaneo, con l’uomo al centro. Come lo intendeva Leonardo, raccontato nello spettacolo Macchine all’InCirca.

Partendo da discipline come l’acrobatica mano a mano, la corda aerea, la giocoleria e la ruota di Cyr, la compagnia ha creato uno spettacolo ad hoc attraverso il quale, accompagnati da un regista e due musicisti, cercheranno di descrivere il genio rinascimentale ad adulti e bambini. Il debutto dello spettacolo, con regia e direzione artistica di Davide Perissutti, presidente di Circo all’inCirca, domenica 1° dicembre al Ristori di Cividale, dopo la visione del cartoon Leo da Vinci – Missione Monna e un workshop per i più piccoli.

Le repliche dello spettacolo il 6 dicembre nella sede del Circo all’inCirca, in via Cividina a Udine, il 31 gennaio a Muggia, il 7 e l’8 febbraio a Gradisca d’Isonzo, il 20 ad Artegna e il 1° marzo a Cordenons. Il progetto, originale e ambizioso, coinvolge artisti di diverse nazionalità ed è rivolto a un pubblico di generazioni diverse. Un’analisi sul rapporto tra macchina e uomo che ‘racconterà’ il tema del moto perpetuo: un concetto della fisica e della meccanica che sconfina facilmente nella riflessione filosofica sull’infinito.