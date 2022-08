MadMan in Castello a udine

Nuovo appuntamento con la musica al Castello di Udine. Domani, sabato 27 agosto, a salire sul palco sarà MadMan, pezzo da novanta dell’hip hop italiano, autentico riferimento per questo genere in Italia. Autore di album fondamentali come “Kepler” e “Scatola Nera”, MadMan porterà a Udine dell’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo “MM4 Summer Tour”.

I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani alla biglietteria dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20 e inizio concerto previsto per le 21.30. Il concerto è organizzato da organizzati da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, e inseriti nel calendario di UdinEstate Tutte le info su www.azalea.it .

MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz, dando vita a una proficua collaborazione che porta ai fortunati album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto. Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga, contenente il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz, tuttora uno dei singoli di maggiore successo di MadMan, certificato triplo platino. Continuando ad alternare le release di mixtape e album ufficiali, pubblica “Back Home” nel 2018 e “MM Vol. 3” nel 2019, certificati rispettivamente platino e oro. Il 7 giugno 2019 Gemitaiz & MadMan rilasciano “Veleno 7”, brano che batte il record nazionale di stream giornalieri per una singola traccia su Spotify e che anticipa “Scatola Nera”, il joint album uscito a settembre dello stesso anno. A novembre 2021, dopo quasi due anni di pandemia, arriva “MM Vol. 4”: il quarto volume, un lavoro più cupo, introspettivo, figlio del suo tempo.