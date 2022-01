Magi(a) di Natale a Muggia

Prosegue la serie di tre concerti dell'Associazione musicale Serenade Ensemble di Muggia con la fattiva collaborazione della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo e degli "Amici di Muggia Vecchia"per formulare anche quest'anno gli auguri in musica.

Nel terzo e conclusivo appuntamento di venerdì 7 gennaio alle ore 19.00 presso la Sala "Roma" del Ricreatorio Penso di Muggia si darà spazio alla musica della tradizione natalizia e folcloristica locale e italiana eseguita dal Coro "Semplici Note" di Muggia diretto da Giulia Fonzari e dalla neocostituita orchestra "In punta di plettro" diretta da Francesca Pernigo e composta tra i gruppi musicali della Serenade Ensemble. I tre concerti vengono proposti nell'ambito del "Progetto Aris"/Invecchiamento attivo a Muggia.



Nell'occasione verrà annunciato il cambio al vertice della Serenade Ensemble: al giovane presidente Giacomo Sfetez succede un nome di prestigio nella storia della musica e musicologia. Ivano Cavallini, docente accademico a Palermo e triestino d'adozione, ha infatti accettato con entusiasmo la proposta di guidare l'associazione muggesana.



Ingresso libero. Accesso con Green Pass obbligatorio. Il progetto “Crescere tutta la vita” è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.Serenade EnsembleL’ Associazione musicale APS “Serenade Ensemble" che ha oltrepassato il prestigioso traguardo dei 30 anni di attività, in poco più di un quarto di secolo ha sostenuto oltre 700 concerti in Italia e all’estero, con complessi di solo fiati o con piano, archi, voce e percussioni, spaziando dalle musiche del '500 a quelle dei giorni nostri, in una sorta di “ lungo viaggio ” interpretato dai numerosi musicisti che hanno collaborato con l’associazione.Tre i CD finora prodotti (“Fiati nel ‘900 “, “Serenate Romantiche “– Dvorak, “Kurt Weill mix “– Opera 3 soldi), alcuni DVD (tra cui l’ Omaggio a Gershwin ), e degni di menzione il Progetto Giulio Viozzi, le stagioni concertistiche come “ Muggia in Musica “ e i palcoscenici storici quali l’ex Goethe Institut. E' stato affrontato anche il teatro musicale con “jesus Christ Under the Star“ e “InQuieto ‘900 “, quello storico con "Arsia" – Le tragedie minerarie e Carpathia/Titanic e gli spettacoli per giovani quali " L’Usignolo e la Rosa" e "il Pesciolino d’oro", nonché la commedia dialettale “Machinista macchinista daghe oio“ e "La Parenzana".Serenade Ensemble divulga la cultura musicale al fine di salvaguardare e recuperare le tradizioni musicali e culturali, con l’obiettivo di incentivare l’interesse dei giovani e della collettività per la produzione musicale non professionistica a mezzo di eventi di qualità, anche coinvolgendo cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale locale, ma anche di luoghi a noi vicini come Istria slovena e croata, Dalmazia, Friuli, Veneto e Austria.La direzione artistica è stata affidata fin dalla fondazione dell’Associazione ad Andrea Sfetez.La scuola di musica, nata nel 2019, offre corsi di propedeutica, chitarra, mandolino, arpa celtica, orchestra giovanile, orchestra folk, laboratori di musica d’insieme e coro giovanile.Nel 2020 è entrato a far parte del variegato mondo musicale di Serenade Ensemble il coro “Semplici Note" diretto da Giulia Fonzari, il cui intento è quello di preservare, tramandare e ricordare tutta quell’anima popolare di cui è ricca la nostra zona geografica, in particolare quella istriana.