Magic Christmas con i Freevoices a sostegno del Melograno Onlus

Sarà davvero un “Magic Christmas” quello che i FreeVoices e il violinista Lucio Degani porteranno al 18° “Gospel alle Stelle”, il concerto benefico in programma il 15 dicembre, alle ore 18, al Teatro “Giovanni da Udine” con incasso devoluto alla Casa Famiglia per persone adulte con disabilità intellettive della Comunità del Melograno Onlus.



Magic Christmas, il nuovo recital del complesso giovanile FreeVoices diretto da Manuela Marussi è un autentico viaggio dentro lo spirito del Natale capace di coinvolgere lo spettatore in un crescendo di emozioni. Un repertorio del tutto nuovo e la forza trascinante delle coreografie curate da Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano) tutte nello stile “show choir”, promettono di regalare un’occasione unica per apprezzare l’eccezionale vocalità e la capacità interpretativa di questi giovani talenti.

Ulteriore chicca la partecipazione straordinaria di Lucio Degani, acclamato concertista nei maggiori teatri del mondo (Lincoln Center di New York, Suntory Hall di Tokyo, Musikverein di Vienna, Mozarteum di Salisburgo, Schauspielhaus di Berlino, La Scala di Milano, l’ Opéra e Salle Pleyel di Parigi, la sala del Conservatorio Tchajkovskij di Mosca ecc.). A fianco dei Freevoices, protagonisti nel 2019 di una tournée da tutto esaurito in Argentina e dell’European Gospel Festival, gli strumentisti Gianni Del Zotto (pianoforte e arrangiamenti) Francesco Pandolfo e Nicola Pisano (percussioni), Matteo Bucciol (chitarre) e Alessandro Toneguzzo (basso) .

Come tradizione, l'intero incasso, annunciato al termine del concerto, sarà interamente devoluto a sostegno dell’Associazione Comunità del Melograno Onlus, organizzatrice dell’iniziativa a sostegno delle numerose attività promosse presso la casa-famiglia per disabili intellettivi adulti di Lovaria.

Nel corso dell'anno, con il motto “Comunità Aperta, Qualità Vita”, l'Associazione apre le porte della struttura e promuove numerose iniziative al fine di sensibilizzare la comunità alle tematiche socio solidali riservando un occhio di riguardo alle giovani generazioni.



Nel corso del concerto, a cui è abbinata una lotteria benefica, verrà consegnato il premio Crédit Agricole Friuladria “Solidarietà Più” - sesta edizione, istituito per omaggiare chi si è contraddistinto con le buone pratiche a favore del bene comune.



I biglietti – 13,00€ interi, 9,00€ ridotti (under 18 e accompagnatori persone con disabilità) e gratuito (minori di 10 e persone con disabilità) – possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" – dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 -, sul circuito Viva Ticket e presso la Feltrinelli di Udine – venerdì 9:30 alle 13:00 -.



L'evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Udine, che l'ha inserito nella rassegna “Dicembre a Udine”, della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Servizi per il Terzo Settore, con il contributo principale di Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Moroso e Immobiliare Friulana Nord.