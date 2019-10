ManiagoTeatro compie 20 anni. La rassegna di prosa, musica e danza del Teatro Verdi festeggia questa ricorrenza nell’anno in cui lo storico partner, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, celebra le nozze d’oro con il suo pubblico. La stagione dei Vent’anni è stata presentata ieri nella Sala Giunta del Comune di Maniago dall’assessora alla cultura Anna Olivetto, dalla vicepresidente dell’ERT Annamaria Poggioli e dal direttore dell’ERT Renato Manzoni.



L’offerta complessiva di ManiagoTeatro quest’anno giunge a 12 spettacoli, 9 dei quali in abbonamento, cui si aggiungono due spettacoli fuori abbonamento e uno a ingresso gratuito offerto dai Servizi Sociali dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



La stagione inizierà sabato 9 novembre con Ho perso il filo, il più recente lavoro teatrale di Angela Finocchiaro. L’attrice milanese abbandona il monologo e sposa la sua stralunata ironia con un corpo di ballo di alta qualità per dare vita a una serata difficilmente etichettabile secondo i canoni classici dello spettacolo dal vivo. Mercoledì 20 novembre un siciliano doc come Leo Gullotta vestirà i panni del professor Toti, personaggio principale di Pensaci, Giacomino!, pièce del Premio Nobel agrigentino Luigi Pirandello. Sabato 23 novembre sarà la volta dello spettacolo offerto dai Servizi Sociali dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane: Artemisia di Silvia Lorusso Del Linz con Viviana Piccolo racconta la vicenda di Artemisia Gentileschi, la donna che ha subìto il primo processo per stupro nel 1611. Venerdì 6 dicembre sarà la volta di una pièce che è in scena ininterrottamente al Duchess Theater di Londra dal 2014. Che disastro di commedia è una macchina da risate che, attraverso un gioco di “teatro nel teatro”, mette in scena tutte le paure e gli errori che gli attori non dovrebbero mai commettere. Il 2019 si chiuderà in musica mercoledì 17 dicembre con Atom Heart Mother, l’esecuzione dal vivo dell’omonimo album dei Pink Floyd del 1970. Il progetto che ha debuttato con grande successo di pubblico e critica sul finire della scorsa stagione vede assieme l’Orchestra dell’Accademia Musical Naonis, il Coro del Friuli Venezia Giulia e Pink Size, una tribute band dei Pink Floyd. Il 2020 si aprirà con un beniamino del pubblico maniaghese, Giuseppe Pambieri, protagonista – mercoledì 8 gennaio – della divertente commedia musicale Quartet al fianco di artisti del calibro di Paola Quattrini e Cochi Ponzoni. Da una commedia si passa a un monologo giovedì 23 gennaio, quando sulle assi del Verdi salirà Riccardo Rossi, attore noto anche al pubblico televisivo. L’artista romano presenterà W le donne! un omaggio a tutte le donne della sua vita, dalla madre alla nonna, passando per tata, fidanzate, maestre. Ancora musica domenica 2 febbraio con il secondo appuntamento fuori abbonamento che avrà per protagonista la Trieste Early Jazz Orchestra con Una notte al Cotton Club, un viaggio nei ruggenti anni Venti e nel jazz suonato, cantato e ballato. La stagione di Maniago è attenta anche alla nuova drammaturgia e ai giovani autori e interpreti. I due appuntamenti di metà e fine febbraio vanno proprio in questa direzione. Il primo, venerdì 14 febbraio, è con uno spettacolo che arriva direttamente dal Torino Fringe Festival: L’Uno è il titolo di una commedia degli equivoci ambientata in una surreale notte dell’ultimo dell’anno. Da Next 19/20, il laboratorio di idee per la produzione e la distribuzione di spettacolo dal vivo dell’AGIS lombarda, giunge invece Sogno Americano Chapter#1Ray, un lavoro tratto dalle opere di Raymond Carver. Sogno Americano sarà presentato fuori abbonamento giovedì 27 febbraio. Sabato 7 marzo l’affiatata coppia Gianluca Guidi – Giampiero Ingrassia metterà in scena Maurizio IV, un Pirandello pulp, testo di uno dei più premiati e apprezzati drammaturghi italiani, Edoardo Erba, autore tra gli altri di Muratori, Maratona di New York, Rosalyn e Utoya. Anche in questo testo il pubblico si troverà di fronte a un gioco metateatrale in cui un tecnico delle luci si trasforma in scrittore per il teatro e ridisegna in chiave pulp il Gioco delle Parti di Pirandello. Mercoledì 25 marzo Rocco Papaleo e la sua band chiuderanno il cartellone dei Vent’anni con Coast to coast, un viaggio attraverso musiche, racconti e anche sapori, con una divertente sorpresa finale.



Anche quest’anno gli appuntamenti del fine settimana dedicati alle famiglie saranno a cura di Molino Rosenkranz. Fila a Teatro, questo il nome della rassegna, inizierà domenica 27 ottobre (ore 16.00) con la favola La Bella e la Bestia nell’allestimento della compagnia Stivalaccio Teatro per proseguire domenica 24 novembre (ore 16.00) con lo spettacolo musicale in maschera Il sogno del giovane Leonardo, presentato in prima regionale da Barabao Teatro. Sabato 14 dicembre (ore 20.45) appuntamento con Biancaneve, la vera storia, uno spettacolo che porterà i bambini dietro le quinte della fiaba per analizzarne i personaggi, i loro sentimenti e le loro azioni. Domenica 26 gennaio (ore 16.00) sarà la volta de Il giardino del gigante, un dolce e commovente racconto firmato da Enrico Saretta. Annibale, memorie di un elefante chiuderà la rassegna sabato 29 febbraio alle 20.45: l’epico scontro tra cartaginesi e romani nella battaglia di Trebbia diventerà un racconto divertente e originale grazie alle tecniche di clownerie, giocoleria e visual comedy.



La campagna abbonamenti è iniziata ieri all’Ufficio Turistico e proseguirà fino al 18 ottobre con le conferme degli abbonati (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, da lunedì a domenica, chiuso nei pomeriggi di martedì e mercoledì). La giornata del 19 ottobre in Teatro è dedicata ai vecchi abbonati che desiderino cambiare posto (ore 17-19), mentre dal 21 al 23 ottobre in Teatro (ore 17-19) è aperta la sottoscrizione per i nuovi abbonati. I nuovi abbonamenti possono essere sottoscritti all’Ufficio Turistico anche dal 24 ottobre al 3 novembre. Come avviene ormai da cinque stagioni, anche quest’anno gli abitanti di Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di sotto e Tramonti di sopra, Castelnovo del Friuli, Clauzetto e Vito d’Asio possono sottoscrivere l’abbonamento a prezzo ridotto presentando un documento che confermi la residenza nei comuni citati. La vendita dei biglietti inizierà cinque giorni prima di ciascuno spettacolo all’Ufficio Turistico.